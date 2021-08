Libro: UNA NUEVA FELICIDAD

A veces basta una decisión para provocar un cambio imparable.

La vida de Curro Cañete cambió para siempre cuando, en el momento más crítico y doloroso de su vida, se marchó a Lanzarote unos días. Allí, en Playa Blanca, inició un proceso de redescubrimiento de sí mismo que sacudiría su realidad. Tras ese verano, en el que se reencontró con su hermano fallecido al descubrir uno de sus poemas en una vieja maleta, la magia empezó a llenarlo todo y le ayudó a iniciar la fascinante aventura de encontrar su propósito en la vida, un camino en el que las señales y las coincidencias brillaron como estrellas.

Una nueva felicidad fue el primer libro de Curro, en el que volcó toda la experiencia de transformación que, con el tiempo, le convertiría en el exitoso autor que es hoy gracias a El poder de confiar en ti y Ahora te toca ser feliz. Con esta edición revisada y prologada por el autor, ponemos de nuevo en manos de todos los lectores una poderosa historia cargada de ilusión y de esperanza.

El primer libro de Curro Cañete, autor de El poder de confiar en ti, recuperado en una edición revisada y prologada por el propio autor.

«Este libro es maravilloso y emocionante, en tres horas lo terminé, con todo el dolor del mundo, pues hubiera querido que durara más y más… Seguir leyendo y leyendo», Josep Arnal Egea

«Yo leí este libro después de El poder de confiar en ti y Ahora te toca ser feliz. Pensé que sería difícil superar a estos, pero me impresionó tanto o más. Alucino con la forma de escribir de Curro y cómo atrapa la lectura de este libro», Victoria Rivera Fernández

«Leí una recomendación de este libro y lo leí, me encantó lo que transmitía. Desde entonces, los libros de Curro no faltan ni en mi casa ni en la biblioteca en la que trabajo», Beatriz Contreras

«¡Lo que me emocioné leyendo este libro!», Paco Manso

«[Leí] este libro hace años y desde ese momento recomiendo a Curro Cañete a todo el mundo», Marta Tati

«Por fin este libro tan especial va a tener el lugar especial que se merece», Ana Ríos

«Me ha ayudado tanto leer [este] libro. A día de hoy siento que mucho de mí ha cambiado, me ha enseñado mucho y lo pongo en práctica a diario», Encarni Muñoz

«Este libro es una maravilla, quizá mi preferido, por lo íntimo y personal que es», Adela Ávalos

«Me encantó: una historia maravillosa que sin duda volveré a leer. Es totalmente un must, como los otros libros de Curro», Daniel Morales

«Gracias, gracias y mil veces gracias por semejante obra. La he recomendado un montón. Y creo que va a ayudar a mucha gente», María Quero

Autor: CURRO CAÑETE

Genero: Autoayuda

Páginas: 336

