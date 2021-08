Lyn May insiste en que está embarazada y habló de sus antojos

Hace unos días, la vedette Lyn May causo polémica al anunciar que estaba embarazada, pese a que luego aseguró que se trataba de una broma, la cantante continua con su narrativa e incluso reveló algunos detalles.

En una entrevista con el programa ‘Suelta La Sopa’, Lyn May contó cómo han sido los primeros meses de su supuesto embarazo, del cual asegura tener tres meses de gestación y experimentar los malestares típicos.

La bailarina señaló que ha sufrido de algunos mareos, aunque reveló que tanto ella como el bebé que espera se encuentran en perfectas condiciones.

“Yo estoy muy bien. Sí tuve un poquito de mareos y esas cosas, pero todo natural. Estoy muy bien, todo está perfectamente bien. Me da muchísima hambre, quiero comer ahorita camarón me gusta mucho y se me antoja el camarón”, comentó.

En cuanto al padre de su hijo, Lyn aseguró que viajaría a México para estar con ella y pasar algún tiempo juntos en Acapulco; además explicó que no le interesa tener un baby shower, pues Markos D1 ya le ha comprado todo al bebé.

Cabe mencionar que estas declaraciones contradicen lo dicho por el cantante, quien afirmó que sí visitaría a Lyn, pero para hablar del supuesto embarazo, ya que aunque es muy probable que sí sea cierto, él tiene dudas de la versión.

TV Notas

Por: Reporte Confidencial