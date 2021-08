Marvel presentó tráiler de Spider-Man: No Way Home

La tercera película de la saga producida por Sony Pictures y Marvel Studios se estrena a finales del 2021.

Por tercera vez, Tom Holland se colocará el traje del hombre araña en “Spiderman: No Way Home” (”Spider-man: Sin camino a casa”). Aunque se espera que el filme mantenga la fecha su estreno en diciembre, podría haber alguna complicación debido a la pandemia del coronavirus que atraviesa el mundo. Por el momento, Sony Pictures y Marvel Studios dan luz verde al panorama gracias al nuevo avance de la película.

Para esta tercera entrega, regresan los escritores de la segunda película, Chris Mckenna y Erik Sommers. La dirección vuelve a estar a cargo de Jon Watts, quien luego de esta cinta se espera que dirija “Los 4 fantásticos” de Marvel.

Mientras en la primera cinta el héroe invitado fue Iron Man, en esta ocasión ese será el rol del Doctor Strange; interpretado por Benedict Cumberbatch. El personaje, tras esta historia, se dejará ver nuevamente en cines con “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, de Sam Raimi.

Hasta el momento, la gran noticia es que Jamie Foxx de “The Amazing Spider-Man 2″ (2014) retomará su papel de Electro, y el actor Alfred Molina de “Spider-Man 2″ (2002) regresará como Doctor Octopus. Vale resaltar que aún no está claro si serás las mismas versiones que se vieron en las primera películas del héroe de Marvel, pero todo indica que será un multiverso.

