México | Inicia registro de los diputados electos de Morena; las legisladora reclaman que se respete la paridad

Inició este lunes el registro de los diputados federales que formaran parte del grupo parlamentario de Morena para la Sexagésima Quinta Legislatura

Morena será la primera minoría con 198; en la legislatura que está por concluir tuvo 252 al sumársele diputados del PRD y del PT.

Acudieron este lunes al recinto de San Lázaro a registrarse 42 morenistas, entre los que lograron la reelección y los que ganaron en las urnas, entre las que destacan Aleida Alavez, Inés Parra, María Isabel Alfaro Morales y Nidia García Anaya, María Eugenia Hernández y Alejandro Carvajal Hidalgo, Juanita Guerra y Carlos Augusto Pérez, entre otros.

Juanita Guerra manifestó que el proceso de registro fue muy rápido. Se les toma la foto para la credencial, la firma electrónica y la huella para que quede su registro y poder ingresar al salón de sesiones.

Rechazó que a los nuevos diputados se les estén dando una tablets. “No nos están entregando nada. Las tablets quejan fijas en las curules de cada uno de los legisladores. Son 500 tablets que estarán puestas en la curul, para tomar asistencia, para leer cada uno de los dictámenes, y también los boletines que emitirán”.

“Y solamente se actualizó el sistema de mejora, porque teníamos unos aparatos de muchos años atrás. Es para hacer más ágil nuestro trabajo legislativo”.

Sobre todo, porque, agregó la diputada Guerra, quien logró la reelección, las sesiones en el pleno se seguirán desarrollando de manera semipresencial debido a las medidas adoptadas para evitar los contagios por covid-19, por lo que habrá votaciones y participaciones que se tengan que realizar de manera virtual.

“Ante todo tiene que prevalecer la salud y la vida no solo de los diputados sino también de los familiares y sobre todo evitar que se siga contaminando más el ambiente, considero que es pertinente. Me gusta estar en la Cámara de Diputados, me gusta estar en el pleno y vamos a seguir trabajando, pero siempre con las recomendaciones que debemos respetar en cuanto al tema de salud”.

“Hoy lo que más debe prevalecer es la salud de las y los diputados”, dijo en entrevista la morenista.

Por otro lado, coincidió con su compañera Nidia García Anaya de que en esta legislatura que está por iniciar el primero de septiembre debe darse continuidad a la equidad de género y que el 50 por ciento de las comisiones este encabezada por mujeres diputadas y el otro 50 por ciento por varones.

“Debemos de dar continuidad, es una recomendación, respetar la paridad de género”, dijo.

Por su parte, García Anaya lamentó que México siga siendo un pueblo machista, en donde predomina el sexo masculino, “Y lo que necesitamos es que se den más espacios a las mujeres”.