Protagonista dio nuevos detalles de ‘Stranger Things 4’

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ está envuelta en medio del secreto, ya que hasta el momento poco se sabe sobre los nuevos episodios y no se tiene una fecha oficial de estreno, aunque se espera que llegue para 2022, pero los actores de esta importante serie poco a poco han comenzado a revelar cierta información y en una reciente entrevista, Natalia Dyer habló de ‘Stranger Things 4’.

La actriz Natalia Dyer ha dado vida al personaje de Nancy Wheeler desde la primera temporada y se ha convertido en una de las piezas importantes de esta producción y se sabe que regresará para la cuarta temporada, aunque se desconoce qué tanta participación tendrá ahora que los sucesos de estos nuevos episodios estén fuera del pueblo de Hawkins.

En entrevista para W Magazine, Natalia Dyer habló de ‘Stranger Things 4’ afirmando que esta nueva temporada será mucho más oscura que las anteriores:

“No puedo decir mucho. Es más grande, es más oscuro y va a ser genial. Es una pregunta tan difícil. Yo digo, ‘Puedo decir eso’, pero luego digo, ‘Oh , ¿Yo puedo?’ No estoy seguro… Sabes, retomamos un poco después de donde lo dejamos. Realmente he estado diciendo las cosas más genéricas. Nos ponen en una situación realmente difícil. Lo digo cada temporada, pero estoy realmente emocionada. Creo que el elenco y el equipo también lo están; todos estamos asombrados de que a pesar de todo, pudimos seguir trabajando. Y diré, realmente admiro a los ‘niños’ en nuestro programa. Ya no son niños”.