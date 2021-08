Un viejo crimen, una nueva historia en ‘American Crime Story: Impeachment’

Después de tres años desde la última temporada de la antología, ha sido publicado el trailer y la fecha de estreno de ‘American Crime Story: Impeachment’.

La historia de la Casa Blanca que conmocionó a Estados Unidos, y al mundo entero, llega a las pantallas a cargo de Ryan Murphy, Brad Falchuck y una serie de muy interesantes productores y miembros del equipo creativo.

‘American Crime Story: Impeachment’, narrará la historia del amorío entre el ese entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y la becaria, 30 años menor que él Monica Lewinsky.

Al igual que sus antecesoras ‘The People v. O.J. Simpson’ y ‘The Assassination of Gianni Versace’, está inspirada en obras literarias; en este caso en ‘A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President‘ de Jeffrey Toobin.

La historia tendrá la historia desde el punto de vista de Linda Tripp, una trabajadora de la Casa Blanca, que grababa sus conversaciones con Monica, quien además es productora de la serie.

Contará además con un excelente elenco. La musa de Murphy, Sarah Paulson, dará vida a Linda Tripp; a quien se le unen actores como: Clive Owen y Edie Falco como Bill y Hillary Clinton, Beanie Feldstein como Monica Lewinsky, Anthony Green como Al Gore y Cobie Smulders como Ann Coulter.

Algo muy interesante para destacar es la increíble personificación y maquillaje para dar vida a los personajes, varias opiniones de la gente y la crítica están aplaudiendo esto, ya que actores como Clive Owen y Cobie Smulders son difíciles de reconocer en el trailer.

Esto no es una novedad para ‘American Crime Story’, ya que el trabajo con David Schwimmer, John Travolta y Penélope Cruz en las temporadas pasadas fue excelente.

Queda poco tiempo pero mucho que esperar del estreno de ‘American Crime Story: Impeachment’ que será el 7 de septiembre y se espera que esta historia que casi saca de la oficina oval al presidente, deje a la audiencia más que sorprendida.

Wipy