Comisión electoral responde a Maira Rodríguez + Aclaratoria Arturo Salazar

REPORTE CONFIDENCIAL. En casi todos los procesos electorales hay denuncias de quienes son derrotados y, en las primarias de un sector de la oposición con derechos políticos dentro del municipio Díaz, no hay excepción.

Solo dos candidatos se inscribieron y uno de ellos se retiró, por lo menos eso es lo que indica la comunicación de la “Comisión Técnica de las Primarias de Nueva Esparta” en su comunicado de fecha 23 de agosto en donde se señala: “ Cumplido el registro de los hechos ocurridos el día de hoy por el retiro EXTEMPORÁNEO de la candidata MAIRA RODRÍGUEZ, declara que el candidato ARTURO SALAZAR, cumplió con todos los requisitos del proceso para ser designado como el CANDIDATO del MUNICIPIO DÍAZ”

La precandidata MAIRA RODRÍGUEZ había hecho pública, una carta donde denunciaba unos hechos dentro de los cuales destaca: » Es de hacer notar que me fue notificado que la entrega del cotillón electoral se realizaría el dia 21 de agosto a las 4pm, antes de esa hora mi equipo se trasladaba a cita pautada, y recibí una llamada del pre-candidato Arturo Salazar que se encontraba en la residencia de la licenciada …que si quería el retiraba el material que me correspondía, sin embargo le notifiqué que no lo recibiera….se puede evidenciar en actas anexas, donde solo se evidencia firma de Arturo Salazar…»

A continuación comunicación completa:





A eso le ha dado respuesta el ahora candidato ARTURO SALAZAR, de la siguiente forma.

ACLARATORIA

A todos los habitantes y amigos del municipio Diaz.

El sábado 21 de agosto, siendo las 4 de la tarde, fui a buscar los credenciales para el evento de hoy, en ese momento hable con la candidata Maira Rodriguez por vía telefónica que si quería que le llevara los suyos, me dijo qué iban en camino a retirarlo. Entonces me dijo la jefa de la comisión que si podía llevar los cotillones del proceso electoral , para que me pusiera de acuerdo con la candidata y buscar un sitio donde guardar el material, solo serví de transporte, llegue a mi casa los guarde en un sitio cerrado, a la medio hora llego su equipo, procedieron a abrir las cajas y revisar el material, se constato que había un credencial, al cual se hace referencia en la foto que no coincidía con el centro, levantamos un acta donde se autorizaba a esta persona a cumplir su rol en el centro, no habiendo mas ninguna otra observación, se procedió a cerrar la caja y buscar el sitio de la custodia, donde ella con su equipo y una persona nuestra, decidieron buscar resguardo del material.

En ese momento nos sentamos a conversar sobre el respeto a los resultados y otras cosas.

Luego nos tomamos una foto, para terminar de sellar los lazos de amistad y entendimiento entre ambos.

Después de pasadas unas horas , subió su renuncia por las redes y en grupo interno de las primarias, donde estaba la foto que esta rodando por ahi, que solo fue tomada para dejar constancia que yo me traía la caja de los cotillones para el municipio.

Arturo Salazar .

Reporte Confidencial maneja la información que MAIRA RODRÍGUEZ retiró su candidatura para buscar la postulación por el denominado sector Alianza Democrática, por el contrario ARTURO SALAZAR terminaría siendo apoyado por la MUD- G4, aunque para la fecha aparece encabezando la lista de ambas alianzas.