Las predicciones de Mhoni Vidente para septiembre (+ Horóscopos)

El Horóscopo y las prediiciones de este martes 24 de agosto del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

¡No puede ser! Dentro de sus predicciones de cada semana, en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente predice lo peor para septiembre luego del paso del huracán Grace, además de que habrá atentados en varios países del mundo.

Pero antes de entrar de lleno con sus revelaciones, la vidente más querida por los hispanos compartió que los signos zodiacales que traerán toda la suerte durante la semana son Virgo, Escorpión, Acuario y Aries, mientras que los números mágicos son 02, 04 y 21.

Mhoni Vidente y la carta del Juicio

De acuerdo con la carta del Juicio, Mhoni Vidente asegura que habrá más atentados, además de que quien salió ganando con el hecho de que los talibanes hayan tomado el control de Afganistán fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Vienen atentados contra Estados Unidos, Francia, Alemania, España y México, ya que esos países son sus enemigos (de Rusia), así que en el momento de que Estados Unidos quitó sus tropas en Afganistán, se vienen cosas muy fuertes y movimientos en todos los sentidos, así que hay que tomar precauciones”, comentó la vidente, quien aseguró que además de Rusia, China y la India se verán beneficiados con lo que está pasando en Afganistán.

Laura Bozzo irá la cárcel

A continuación, y tomando en cuenta la carta del loco, la vidente más querida por los hispanos dijo que Alfredo Adame es de las personas que “no olvida”, a raíz de los problemas que tuvo con Laura Bozzo y la productora Magda Rodríguez (f). Supuestamente, el actor fue quien denunció a la conductora peruana por haber vendido una propiedad que estaba embargada.

Y de quien también cobrará venganza el ex conductor del programa Hoy es del periodista Gustavo Adolfo Infante: “Alfredo Adame es una de las personas que quien se la hace, se la paga, tarde o temprano, pues guarda mucho coraje en su interior y ahora será contra Gustavo Adolfo Infante, además de que Laura Bozzo estará en la cárcel, la encontrarán y va a tener que declarar por las acusaciones de frauce y evasión fiscal”.

Mhoni Vidente habla sobre Cristiano Ronaldo

Ahora, Mhoni Vidente tomó la carta del As de Bastos, la cual señala que Cristiano Ronaldo, luego de los rumores que lo colocaban en otro equipo, permanecerá en Juventus para enfrentar al París Saint-Germain, Manchester City y Real Madrid.

“Cristiano no se cambiará de equipo, es mentira que va a regresar al Real Madrid, es mentira que irá al Manchester City, por lo pronto, no se mueve de la Juventus, está muy feliz en Italia y sus hijos también, pero quien ganará la Champions será el PSG gracias a Messi y a Neymar” (Archivado como: Tras el paso del huracán Grace, Mhoni Vidente predice lo peor para septiembre).

Malas noticias para septiembre

Y cuando nadie lo esperaba, la psíquica y clarividente cubana, de acuerdo a la carta del Emperador, dijo que el mal clima seguirá azotando varias partes de México y Estados Unidos tras el paso del huracán Grace, pero vendrá “otro peor”.

“Viene otro huracán a mediados de septiembre, o finales de mes, el cual será categoría 5, casi con la misma trayectoria del huracán Gilberto (1988), el cual fue muy catastrófico y pasó por Cuba, Golfo de México, Tamaulipas, Texas y Nuevo León, así que hay que empezar a tomar precauciones”, comentó Mhoni Vidente, quien también visualiza un sismo de 6 o 6.6 grados en México, el cual tendrá su epicentro en Michoacán o Oaxaca.

Mhoni Vidente habla sobre el regreso a clases

Ya casi para finalizar con sus predicciones semanales, la psíquica y clarividente cubana comentó que el regreso a clases en México es un hecho y que el Covid, después de la primera semana de septiembre, comenzará a controlarse, aunque habrá una cuarta ola en diciembre.

“Aquí los afectados serán los maestros, los niños gracias a Dios estarán muy saludables y habrá pocos contagios, pero a los maestros necesitan ponerles otra vacuna, la AstraZeneca, para que estén un poco más fuertes, pero habrá paro nacional de maestros, ya que están muy vulnerables por el virus y no van a querer regresar a clases. Una controversia total en los próximos días”.

Gloria Trevi se divorcia

Por último, y de nueva cuenta con la carta del As de Bastos, Mhoni dijo que la cantante mexicana Gloria Trevi anunciará próximamente su divorcio, o separación, de su esposo, el abogado Armando Gómez, que fue quien la sacó de la cárcel.

“Por más que lo quería alargar Gloria, su relación con Armando ya llegó a su fin y estarán hablando de la posibilidad de separarse y cada quien va a estar haciendo su vida”, compartió la vidente con los lectores de Mundo Hispánico en exclusiva (Archivado como: Tras el paso del huracán Grace, Mhoni Vidente predice lo peor para septiembre)

“Cosas muy fuertes vienen sobre México por parte de Estados Unidos”

En otras predicciones que compartió hace unos días, y de acuerdo con la carta del Emperador, Mhoni Vidente señala que ahora que representantes del Gobierno de Venezuela y de la oposición viajaron a México para llevar a cabo un dialogo, al que no le gustó nada esto fue a Joe Biden, presidente de EE.UU.

“Va a tener que mandar gente para hablar con el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) o él hablará directamente con el canciller (Marcelo Ebrard) porque no le gustó nada que fuera la gente comunista de Venezuela a México a hablar de eso, así que cosas muy fuertes vienen sobre México por parte de Estados Unidos y la única manera de que Venezuela se libere de Nicolás Maduro es un golpe de estado o que otro país les ayude”.

Tragedia en la familia de Joan Sebastian

La psíquica y clarividente cubana mostró la carta de la Muerte, la cual sigue “galopando” en el medio artístico de México, pues en esta ocasión, esta carta de las tragedias estaría encima de la familia del cantautor mexicano Joan Sebastian, quien murió en 2015.

“Hay una brujería muy fuerte, o a alguien le están haciendo brujería de la familia de Joan Sebastian, a sus hermanos o sus hijos, lo cual acabará en una tragedia en cuestiones de homicidios, asesinatos o una enfermedad muy grave, así que todos ellos se tienen que cuidar, aparte de lo que ha pasado con Vicente Fernández”, expresó Mhoni, quien afirmó que el Covid-19 se va a seguir llevando a gente muy importante del medio artístico.

Piqué ¿al PSG?

En otro tema, Mhoni Vidente presentó en esta ocasión la carta del Mago, que señala que el futbolista español Gerard Piqué querrá salir del Barcelona para irse a jugar con el París Saint-Germain y reencontrarse con sus ex compañeros Lio Messi y Neymar, pero eso no sería todo.

“Lamentablemente, Piqué seguirá dando de qué hablar, ya que se le nota triste y se estaría divorciando de Shakira, pues parece que ya no se encuentran bien y él estaría saliendo con alguien más y por esa razón ha sacado fotos donde sale solo o con sus hijos” (Archivado como: Tras el paso del huracán Grace, Mhoni Vidente predice lo peor para septiembre).

Mhoni Vidente asegura que Trump estaría planeando una conspiración contra Biden

Por último, y de nueva cuenta basándose en la carta del Emperador, Mhoni expresó que Donald Trump estaría metido nuevamente en problemas, ya que estaría planeando una conspiración en contra del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Hay una secta que se está moviendo en Estados Unidos en la que está involucrado Donald Trump, donde lo ven a él como ‘el elegido’ y estarían llevando a cabo un golpe de estado, así como un atentado contra Obama o contra Biden. No deja de estar en el tintero Donald Trump, aunque lo veo preso próximamente”, finalizó.

LOS HORÓSCOPOS DE ESTE 24 DE AGOSTO:

Aries

Las circunstancias de la vida han puesto en tu camino a la persona indicada para compartir los momentos claves. Hoy es un buen día para compartir una velada romántica con tu pareja. Elige un lugar apropiado y ambiéntalo correctamente. En lo laboral, entiende que la capacidad de liderazgo no se da por la habilidad de infundir miedo, sino por el respeto que despiertes en tus compañeros.

Los números de la suerte de Aries son 9 y 27

Tauro

No te quedará más remedio que recurrir a otras soluciones diferentes a aquellas razonables que prefieres utilizar. Descubrirás lo genuino de tus sentimientos por una persona que llegó hace poco a tu vida. Acepta tus emociones y decide qué es lo que te conviene para seguir avanzando en tu vida. Aprovecha esta buena racha para todas las cosas que harás hoy.

Los números de la suerte de Tauro son 1 y 33

Géminis

Surgirán algunos planes de improviso y te alegrarán completamente el día. Déjate llevar por las circunstancias y así encontrarás a la persona que llenará casi todas tus expectativas. Lograrás ajustarte a tus planes laborales y te asegurarás el merecido descanso del fin de semana. Aprovéchalo al máximo.

Los números de la suerte de Géminis son 2 y 17

Cáncer

Asegúrate de concluir todo tipo de trámites burocráticos planeados para hoy. Es de vital importancia que no los pospongas y recuerda que no alcanzarás tus objetivos si sigues encerrado en tu mundo interior. Junta el valor para tomar los riesgos de la conquista. No incurras en viejos y reiterados errores. En el trabajo, mejora la forma de manejar y tratar a tu personal.

Los números de la suerte de Cáncer son 4 y 35

Leo

Si te pones firme y no titubeas, lograrás que tu argumento prevalezca sobre el de los demás y hagan lo que tú propones. Aunque hay muchos aspectos por mejorar, sientes que estás con alguien que te brinda todo lo que necesitas. Disfruta el momento. La vida no es sólo lujos, y tú no tienes el nivel económico necesario para vivir sin trabajar. No gastes más de lo que puedes.

Los números de la suerte de Leo son 5 y 90

Virgo

Hace tiempo vienen marcándote tus errores injustamente, por eso es importante que te defiendas y que marques tu territorio. Podrías sufrir alguna traición. Cambia esa actitud soberbia y altanera que tienes. La modestia y la humildad te ayudarán a salir de tu estado de soledad. A tus colegas les cuesta confiar en ti. Tu falta de coherencia y tu soberbia hacen que te vean como un potencial enemigo.

Los números de la suerte de Virgo son 5 y 41

Libra

Hace tiempo que no ves a tus amigos. Organiza una cena en tu casa y demuéstrales tu cariño con algo preparado por ti. Un gran amor, que ya creías superado y olvidado, regresará sorpresivamente y pondrá en jaque tu relación actual. La jornada no se presenta ideal para las inversiones, ni mucho menos.

Los números de la suerte de Géminis son 2 y 17

Escorpión

Comenzarás a sentir las claras señales del estrés en el cuerpo. Busca encontrar tu espacio de relax y descanso. No presiones a tu pareja con el compromiso. Esta es una decisión difícil de tomar y debes darle el tiempo que necesite. Toma tus necesidades en serio y aprovecha cada oportunidad que la vida pone en frente de ti.

Los números de la suerte de Escorpión son 4 y26

Sagitario

No te quedes sólo con lo conocido. Dedícate a buscar alternativas de cada cosa y decide, pero con base en la variedad. Hoy sentirás ganas de darle a tu pareja el apoyo y el amor que necesita para superar este mal trance. Se sentirá reconfortado. Descuidos y demoras serán los que reinarán sobre tus asuntos financieros.

Los números de la suerte de Sagitario son 31 y 44

Capricornio

Cambiarás tu punto de vista en muchos aspectos de la vida, debido a experiencias que vivirás en la jornada de hoy. Todas las relaciones tienen conflictos, debes madurar y aprender a sobrellevarlos de la mejor manera posible. Esa inyección extra de dinero que recibiste te permitirá darte algunos gustos impensados.

Los números de la suerte de Capricornio 69 y 2

Acuario

Notarás que la vida está obligándote a madurar. No podrás mantener tu estilo de vida por mucho tiempo más. Tendrás que darle al amor una mayor prioridad entre la lista de tus asuntos importantes, o el vínculo comenzará a desfallecer. Contarás con una capacidad excepcional de concentración en la jornada de hoy.

Los números de la suerte de Acuario son 14 y 15

Piscis

Estar en las buenas y en las malas será el lema de hoy. Un amigo necesitará tu ayuda y tus consejos, no lo dejes solo. Una ex pareja que aún no puedes sacarte de la cabeza, llegará imprevistamente y pondrá todo patas para arriba. Tu intuición para los negocios y tu temple de acero se combinarán para lograr lo que te propones.

Los números de la suerte de Piscis son 20 y 30

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial