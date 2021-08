Los precios de gasolina en Florida podrían bajar debido a la variante delta

Los expertos predicen que en vista de la nueva ola de coronavirus por la variante delta, se generará un descenso en los montos a cancelar en los surtidores.

Los precios de la gasolina fueron indicadores del nivel de confianza que tenían los consumidores en el transcurso de la pandemia; pero con el nuevo alarmante repunte de coronavirus por la variante delta esto está a punto de cambiar.

el costo del combustible normalmente comienza a bajar a finales del verano, debido a que la mayoría de los conductores frenan sus viajes por carretera y vuelven a sus rutinas habituales; pero la Asociación Americana del Automóvil (AAA) prevé un decaimiento de los precios de gasolina para las próximas semanas más significativo de lo normal.

El portavoz de la AAA, Mark Jenkins, comunicó «la tensión delta del COVID-19 sigue impulsando los precios del combustible».

«La ajetreada temporada de conducción de verano termina en septiembre y a los observadores del mercado les preocupa que el COVID-19 provoque un descenso de la demanda más drástico que en años anteriores. Si los futuros del crudo y la gasolina se mantienen en los niveles actuales; los precios en el surtidor podrían bajar más de 20 centavos por galón en las próximas semanas», añadió.

El costo por medio galón de gasolina normal sin plomo en Florida se llegó a posicionar en $2,98 para inicios de la semana; lo que indica un descenso de 3 centímetros respecto a la semana anterior, según indicó la AAA.

Jenkins agregó que el valor del crudo estadounidense cayó casi un 10% durante la semana pasada y los futuros de la gasolina cayeron un 12%. Los precios mayoritarios de la gasolina no habían bajado tanto desde abril, según datos de AAA.

Ahora, el precio medio nacional de la gasolina para la mañana del lunes 23 de agosto, es de $3,16.

Patrick De Haan, es quien se encarga de analizar los precios del combustible para el sitio web GasBuddy; y según su criterio el promedio nacional podría bajar de $3 «justo después del Día del trabajo», según reseñó Miami Diario.

The national average has dropped to its lowest level in the last 19 days, but the good news is just starting- more drops in #gasprices are coming. $3.168/gal and falling.

At this point, the national average could fall under $3/gal by just after Labor Day. Now, there is a limited possibility things change, but for now, all signs point to a nice decline coming to #gasprices.

— Patrick De Haan ⛽️📊 (@GasBuddyGuy) August 20, 2021