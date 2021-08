POR CELOS: Descubrió que su esposa le era infiel y apuñaló a su amante hasta la muerte

Funcionarios del Cicpc detuvieron a dos hombres en Tucupita, Delta Amacuro, envueltos en un crimen pasional.

Douglas Rico, director del organismo, señaló que Edgar Rigoberto Velásquez Yánez y Eldys Enrique Moreno Martínez; fueron vinculados con el homicidio de Eulio José Mendoza Piamo.

Al parecer la víctima de 27 años, mantenía una relación extramarital con la pareja de Velásquez.

Tras dar por sentada la infidelidad y motivado por los celos, el criminal y su cómplice se abalanzaron sobre Mendoza, propinándole una puñalada en el cuello que terminó con su vida.

«Las pesquisas realizadas por una comisión del Cicpc arrojaron que Velásquez sostuvo una discusión con la víctima, motivado a que presumía que este mantenía una relación con su pareja», expuso Rico.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la entidad.

OTRO CASO: CICPC ABATIÓ A UNO DE LOS CRIMINALES MÁS BUSCADOS

Berwick Alberto Tejeda Acuña, apodado El Saco, resultó abatido por el Cicpc en un enfrentamiento en el sector Quemaito, parroquia Guatire.

El mismo era uno de los diez asesinos más buscados por el eje de homicidios de El Llanito, y contaba con cinco expedientes por homicidio.

De acuerdo con Douglas Rico, Tejeda fue el líder de la banda de Las Dalias – Santa Cruz del Este y «se encontraba requerido por los Tribunales Tercero, 10º, 17° y 21º de Control del Área Metropolitana de Caracas».

En el lugar de la resistencia se colectó el arma utilizada por el delincuente. La someterán a experticias balísticas para determinar si se encuentra involucrada en otros hechos delictivos.

«El Saco» se movilizaba por amplios territorios del estado Miranda, donde estaba involucrado en al menos nueve homicidios. El Cicpc andaba tras su pista.

