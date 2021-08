«Spider-Man No Way Home»: las claves que dejó el tráiler

Primero se filtró en las redes sociales y luego se hizo oficial este 23 de agosto: el tráiler de “Spider-Man No Way Home” ya está disponible y es realmente espectacular, por muchísimos detalles, desde los villanos que podemos ver hasta la imponente presencia del Dr. Strange.

Tom Holland repite como protagonista, interpretando a nuestro amigo arácnido, pero también hay rostros muy conocidos. Por eso vamos a detallar lo más relevante de este primer avance oficial.

Todos saben quien es Peter

En la primera escena post-créditos de “Spider-Man: Far From Home” se revela una noticia de última hora del Daily Bugle, medio de comunicación que dirige John Jonah Jameson. Se trata de unos videos editados que inculpan al Spider-Man como responsable del ataque de drones en la “Batalla de Londres”, que incide en el asesinato de Quentin Beck (“Misterio”). Asimismo, se sabe que en otro video, Beck (Jake Gyllenhaal), momentos antes de fallecer, informa que la identidad del Hombre Araña es Peter Parker.

Pues bien, ahora podemos ver las consecuencias de esas revelaciones. “Para que conste, nunca quise mentirte”, le dice Parker a MJ (Zendaya). “¿Pero cómo le dices a alguien que eres Spider-Man?”. La última frase es sencillamente genial.

No solo es alarmante que todo el mundo sepa quién es el hombre detrás de la máscara, sino, como lo dice el propio superhéroe, que por rebote se conozca quiénes son lo seres queridos que le rodean. ¿Por qué? Porque se convierten en posibles víctimas de los villanos. Ya en otras entregas hemos visto cómo siempre resguardar a la familia y amigos es un gran problema para los poderosos que trabajan por el bien (sí, estamos pensando en Gwen Stacy).

La ayuda de Strange

Debido a todo el problema que genera la revelación de la identidad de Spider-Man, Parker recurre a la única persona que puede ayudarle: Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), el hombre que manipula el tiempo. Un paréntesis, ¿solo soy yo el que ve el rostro retocado y el traje diferente?

Como sea, el encuentro se da en la residencia del gran hechicero, el Sanctum Sanctorum. Y a pesar de la advertencia de Wong (Benedict Wong), Strange realiza el encanto que, en teoría, devuelve las cosas a su lugar. Es decir, la revelación de Misterio nunca pasó y Parker puede seguir con su doble vida. Sin embargo, como lo dice Stephen: se sabe muy poco de las consecuencias que trae manipular el espacio y el tiempo. Entonces, al activarse el multiverso, todo, absolutamente todo, se descontrola. De allí, el regreso de viejos y no tan buenos conocidos.

Una vez realizado el hechizo, no se sabe lo que desata / Foto: Sony

Otros malos, que vemos y no vemos

Todos sabíamos que Alfred Molina (Dr. Octopus en Spider-Man 2) estaría de regreso. De hecho, el mismo actor había explicado desde qué punto se da su retorno: cuando el científico aparentemente se ahoga en el East River junto con su reactor nuclear. Si bien esto no es sorpresa, sí lo es ver luego una bomba con la marca del Duende Verde (Williem Dafoe), que explota en medio de un puente. Para completar la trinidad de villanos, solo falta Jamie Foxx (Electro). Si bien, por ahora no se insinúa su presencia, no olvidemos un detalle.

El saludo más tenebroso / Captura de pantalla

Debemos recordar que Foxx reveló previamente en una publicación de Instagram, eliminada luego, que volvería a interpretar su papel de 2014, como lo hizo en “The Amazing Spider-Man 2”.

¿El regreso de Dafoe? La bomba es del Duende Verde / Foto: Sony

Ausencias que resaltan

Ahora bien, si están los villanos del pasado o al menos parecen estar, ¿qué pasó con Tobey Maguire y Andrew Garfield? La posibilidad de ver a todas las versiones de los arácnidos en pantalla es uno de los grandes deseos de los fanáticos. Sin embargo, no tenemos noticia de ellos… por ahora.

Que no estén, no significa que debamos olvidarlo. Después de todo, Marvel ha pedido a todo el elenco que no diga nada sobre la trama de la película y los posibles actores que estarán presentes, a pesar delas pifias de Molina y Foxx.

Los que sí vemos que repiten son, además de los nombrados: Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como la tía May y Jon Favreau como Happy Hogan. Y, por supuesto, Jon Watts repite en la dirección de la tercera entrega con Holland como protagonista.

“Spider-Man: No Way Home”​ se estrena el próximo 16 de diciembre. Si no lo has visto, te dejamos el tráiler:

El Estimulo