▷ Presidente FVF: Tengo muy claro quien quiero que sea el director técnico de La Vinotinto, es extranjero #25Ago

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó durante una entrevista para Tamá Stereo 103.9 FM que en los próximos días se le pagaría la deuda al exentrenador de La Vinotinto, José Peseiro, a quien se le deben 14 meses de salario.

«Al técnico Peseiro también le vamos a pagar su contrato las próximas semanas para terminar ese capítulo y quede saldada esa cuenta, estamos dando la cara ante ese tema», comentó Giménez.

Sobre la deuda que la FVF tiene con Peseiro, recalcó que es responsabilidad de la anterior gerencia: «Ese proceso de Peseiro no lo viví yo. Si no tuvo el apoyo administrativo, económico o logístico por parte de la FVF no es culpa mía».

En otro orden de ideas, Giménez detalló que está convencido que Leonardo González es el técnico adecuado para tomar a La Vinotinto en este momento, cuando deberá disputar una triple fecha de Eliminatorias Mundialistas en el mes de septiembre.

Con respecto al futuro estratega de Venezuela, indicó que está convencido en quién debería estar en el banquillo de La Vinotinto: «Tengo muy claro quien quiero que sea el director técnico de La Vinotinto. Tenemos un solo nombre, un solo candidato y es extranjero. Estamos trabajando en eso«.