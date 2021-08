Adriana Azzi: Horóscopo del 25 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 25 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 227

Celebraciones con una persona especial y muy querida. Algo con un guía espiritual. Conoces a una persona que mueve muchas cosas dentro de ti. Movimiento importante en tu vida. Éxito. Cómprate lo que quieres no todo puede ser para los demás. Complaces a personas que tu ama.

Trabajo: Se concreta todo lo que estás haciendo. Deja el odio y comparte lo que tienes.

Salud: Estrés.

Amor: No te apegues a nada. Nuevas oportunidades. Alguien que sale en una lista por beneficio.

Parejas: Ten calma y deja la flojera. Debes cambiar el color de pintura de tu cuarto. Viaje de ida y vuelta.

Solteros: Hombre de poder de cabellos oscuro que te busca para que trabajes con su empresa.

Mujer: Rabias que debes controlar. Nuevos amigos. Movimientos. La rueda de la fortuna contigo.

Hombre: No arrastres los problemas de los demás. Cambios en tu vida. Desacuerdo en grupo.

Consejo: Ponle ganas a lo que quieres.

Tauro

Palabra clave: Despedida.

Número de suerte: 022

Debes mover muchas cosas en tu entorno. No es posible que le digas todo a un adolescente. Uso tu intuición. Personas que necesitan de ti. Recibes el apoyo de muchos. No pierdas el tiempo discutiendo. Nuevas personas a tu lado. Debes estar pendiente de que las cosas se hagan bien.

Trabajo: Mucha actividad en estén día. Comienza un nuevo ciclo. Será reconocido tu trabajo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Llegan nuevas personas a tu vida que te dan una nuevas energías. Disfrute nocturno en sitio de música.

Parejas: Sal de esa cama o sitio que no haces nada. Acepta que te equivocas y veras mejor las cosas.

Solteros: Verás a un enemigo pasar cerca pero con muchos problemas. Ten calma y cuidado con lo que gastas.

Mujer: Compra de un vehículo que esperabas. Debes dejar a esa persona que abusa de ti.

Hombre: Evolución cambios. Inicias una nueva vida. Algo con consulta que te ayuda en lo espiritual o limpiezas.

Consejo: No te dejes manipular.

Géminis

Palabra clave: Alegrías.

Número de suerte: 844

Vale la pena invertir tu tiempo con un grupo. Cambios y decisiones que tomas que te cambia la vida. Nuevas ideas con grupo de trabajo. Te sacan de un sitio con mucho dolor. No puedes decir lo que haces. Reencuentros con nuevos amigo. Cuidado con las decisiones no te vayas de tu casa.

Trabajo: Le pides ayuda a un amigo o compañero por problemas personales. Nuevas terapias o estudios.

Salud: Malestar en el pecho.

Amor: Caminos abiertos al matrimonio. El amor llega a tu vida en sitio verde. Deja el estrés. Pruebas que pasas.

Parejas: Mantén la calma no discutas y deja que otros digan su verdad. Algo con amantes que se aclara.

Solteros: Nuevos avances y desarrollos en algo que está por venir. Debes sentirte seguro de lo que eres o quieres.

Mujer: Algo con ropa que te trae dinero en positivo. Brilla el sol para ti. La rueda de la fortuna a tu lado.

Hombre: No digas lo que haces o tienes propuestas a personas negativas. Nuevos caminos.

Consejo: Pon en práctica tus ideas.

Cancer

Palabra clave: Prudencia.

Número de suerte: 501

Porque te quedas cuando los demás ya están en caminos. No repitas lo del pasado analiza. Alguien que se ofrece para organizar tu casa. Compra de una mata para que tengas de protección. Debes reparar algo que hiciste. Trata de acomodar las cosas con tu grupo familiar para tener una mejor familia.

Trabajo: En esta semana hay una energía positiva ya que llega la prosperidad para ti y tu familia.

Salud: Nervios.

Amor: Recuerdos del pasado que llegan a tu vida sin esperarlo. Tristeza por la pérdida de alguien querido.

Parejas: No hagas a un lado los problemas enfréntalos y soluciona las cosas. Viajes con un familiar.

Solteros: Una mujer familiar que te pide ayuda con hijos no lo olvides que la vida te ayudo a ti cuando te toco.

Mujer: Llega una nueva oportunidad. Conversaciones donde se aclara todo. La vida y el universo te dan muchas cosas.

Hombre: No permitas presiones. Todo tiene su momento o espacio. Cosas negativas que salen de tu vida.

Consejo: Busca la armonía en tu entorno.

Leo

Palabra clave: Querencias.

Número de suerte: 593

Esta semana verás algo que no te gusta. Nuevas piezas que consigues de algo perdido. Una relación espiritual con una persona. Cambios en una fecha por un viaje. Debes cancelar una deuda que te atrasa todo. No te encierres en el pasado. Utiliza tu intuición. Un nuevo camino que logras

Trabajo: Encuentras el empleo perfecto es lo que buscabas. Amigos del pasado que te consigues.

Salud: Otitis.

Amor: Cosas que llegan rápido a tu casa o por hijos. Salidas nocturnas que se celebran con amigos. Cuidado con extraños.

Parejas: Deja de ver las cosas a tu conveniencia. Debes buscar que sucede en una relación que tienes.

Solteros: Veras los cambios de lo que quieres. Pides algo que te dan. No te encierres en el pasado.

Mujer: Una tercera persona que afecta tu relación. Todo lo detenido o bloqueado se activa y te dan nuevas oportunidades.

Hombre: Compra y venta. Algo con una mercancía que se vende. Un recurso o dinero que llega a tus manos.

Consejo: Debes estar más abierto a la comunicación.

Virgo

Palabra clave: Nostalgia.

Número de suerte: 994

Cambios y remodelación donde vives. Alegrías y celebraciones. Quiere dar importancia a las personas que viven contigo y te quieren. Deja el mal humor. Cuidado lo que hablas o con quien conversa. Compra de ropa por un nuevo empleo o entrevista importante.

Trabajo: Recuperas un dinero. Todo lo que gastas lo recuperas. Cuidado con las personas que trabajas.

Salud: Equilibrio.

Amor: Nuevas alegrías. Reconocimientos o premios. Viaje a sitio de agua. Te conectas con tus Ángeles.

Parejas: Debes colocar al día lo que tienes pendiente. Viajes o mudanza a nuevas tierras.

Solteros: Cuidado con la exposición al sol. Compras de materiales de trabajo o telas e hilos que te da dinero.

Mujer: Nuevas personas en tu vida que te ofrecen un cambio en lo productivo. Una nueva vida para tu familia.

Hombre: Viajes por negocios que realizas y te da la oportunidad de mudarte a trabajar a sitio muy caliente.

Consejo: Toma la decisión necesaria.

Libra

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 386

Éxitos y logros. Sabes que hay cambios en tu entorno pero no sabes que es lo que pasa pendiente. Cuida tu dinero. Nuevos familiares que se acercan por lo que tienes. Buscas estabilidad económica. Nuevos caminos en lo que buscas. Mudanzas y cambios. Estabilidad laboral. Hay que perdonar.

Trabajo: Un nuevo carro o algo para el empleo. Viajes por entrega de mercancía. Una nueva relación con clientes.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Estás viviendo momentos hermosos ya que llega la persona ideal a tu vida. Alegrías.

Parejas: Iras a un sitio donde meditas o hay algo con sanación. Cuidado con traiciones o mentiras ya que todo se descubre.

Solteros: Dinero que te cancelan. Cambios de dirección de vivienda. No discutas en la calle con tu pareja.

Mujer: Sientes que alguien te sigue. Cuidado con personas que no son sinceras. Algo que mejora.

Hombre: Tus muertos necesitan de tu atención. Algo con una música especial. Hecho curioso con unos zapatos.

Consejo: Deja de criticar.

Escorpio

Palabra clave: Propósito.

Número de suerte: 007

Hermana que necesita de ti. Cuida más el dinero. No hagas préstamo. Nuevas relaciones. Nacimientos. Celebraciones. Viajes por disfrute. Llegas al límite de una situación. Todo pasa la tormenta se va y sale el sol. Compras importante en tu casa. Celebraciones por llamadas telefónicas.

Trabajo: Una gran evolución en lo económico. Debes activarte en lo que haces. Nuevos empleos.

Salud: Fatiga.

Amor: Nuevas etapas. Culminas un proyecto. Paseos con el amor de tu vida. Amigo que declara sus sentimientos por ti.

Parejas: Cuidado con personas en tu entorno que te vigilan o te manipulan. Recibes algo por un favor que hiciste.

Solteros: Una persona que te busca para ofrecerte un cambio en lo económico.

Mujer: Nuevas aventuras en tu vida. Una nueva etapa y ciclos. Cierras algo e inicias otro no pierdas el tiempo.

Hombre: Pon la fe y esperanza querido el sol sale el problema lo resuelves. Celebraciones en familia.

Consejo: Pon empeño en tus metas.

Sagitario

Palabra clave: Amores.

Número de suerte: 006

Desequilibrio en tu vida. Firmas de documentos o compromisos. Nuevas oportunidades para hacer lo que quieres. El amor se activa en sitio de mucha música. Mejor te quedas callado (a) y no digas lo que vas hacer. Debes ver bien lo que tienes pendiente. Asistes a un funeral de amigo.

Trabajo: Personas joven que trabajan contigo y esperan lo mejor de ti. Tendrás justicia divina y veras caer tus enemigos.

Salud: Tomar más agua.

Amor: Llega el amor a tu vida. Una mujer morena pequeña que te ofrece un negocio. Acepta los cambios.

Parejas: Nueva regeneración. Pon los pies en la tierra y tus pensamientos claros en lo que vas a decir.

Solteros: Aléjate de las personas falsas en tu entorno. Dos personas que debes escoger utiliza tu intuición.

Mujer: Tomas de decisiones con un dinero para realizar un negocio. Haz las cosas como quieres.

Hombre: Cancelas deudas pendientes de tarjetas de crédito. Nuevos deseos y movimientos.

Consejo: Se mas comprensivo con todo lo que te rodea.

Capricornio

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 544

No te encierres sal a la calle. Nuevas sociedades. La vida te devuelve de algo importante éxito triunfos. Un nuevo compromiso que debes asumir. Niños que necesitan de ti. Deja el odio no te lleva a nada. Deja pasar todo tú serás la que recibas las alegrías. El tiempo de dios es perfecto.

Trabajo: Te darán una ropa en tu sitio de trabajo. Hombre pequeño de bigote que te vigila. Te cancelan deuda.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: No seas intransigente. Pasas por momentos difíciles. Nuevas terapias. Un amigo que te busca.

Parejas: Cambios de horario en tu trabajo. No llegues tarde a una reunión importante.

Solteros: No descuides a personas que te quieren. Cuídate de suegra o mujer mayor que te hace dos caras.

Mujer: Celebraciones por cambios completos y amigos contentos. Todo sale bien. Algo con una medalla.

Hombre: Debes hacerte limpieza espiritual. Harás limpiezas de cutis y un ritual para sacar malas energías.

Consejo: Tomate un tiempo para ti.

Acuario

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 811

Familiar o persona cercana que necesita de ti atiéndelos. No permita que nadie juegue con tus sentimientos. Estarás muy preocupado (a) por cosas que no se termina. Quisieras irte de tu casa. Alguien con un local que te atormenta. Un dinero que estás gastando y no compraras nada.

Trabajo: Verás bien una conversación por una relación de negocio y veras que te conviene. Viaje muy positivo.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Nuevas aventuras. Viajes. Algo con un caballo y alegrías. Te llaman de un sitio importante.

Parejas: Cuidado con el dinero que invierte ya que tienes muchos Gastos. Consigues el amor perfecto.

Solteros: Nuevas decisiones. Te estarás presentando en sitio público que debes convencer a los presente.

Mujer: El amor lo hace todo. Nuevas enseñanzas. Cambio de rutinas. Cuidado en sitio de mucha agua.

Hombre: Viaje por un empleo. Asiste a la inauguración de negocio de una familia. Cambios en tu vida.

Consejo: Aprovecha y planifica tus metas.

Piscis

Palabra clave: Instintos.

Número de suerte: 339

Te darán la ayuda que necesitas en lo económico y lo espiritual. Llamadas telefónicas que te cambian algo. Celebraciones y alegrías. Cumpleaños que estarás planeando. Deberás estar pendiente de familiares o amigos muy enfermos. Nuevas apertura. Mujer que te ayuda. Bendiciones.

Trabajo: ponle mas cariño a tu sitio de trabajo. Debes llegar a la hora o más temprano a tu trabajo.

Salud: Hacer ejercicios. Beber más líquido.

Amor: Reuniones y conversaciones que debes estar atento. Reencuentro con amigos. Una nueva etapa.

Parejas: Debes colocar los pies en la tierra. No te dejes engañar ni que digan lo que vas hacer.

Solteros: Deja de llorar cálmate. Cambios y aperturas. Nuevos escenarios. Utiliza tu intuición.

Mujer: Algo pendiente o que estás preocupado con la familia. Salidas nocturnas. Miedos por acciones de un hombre.

Hombre: Debes hacer decretos a diarios positivos. Estarás participando en una reunión donde se planea un viaje.

Consejo: No pienses tanto es hoy o nunca.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial