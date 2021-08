«Con sentido insular» es una ruta que promueve la historia y reimpulsa el turismo

Durante la travesía, unas 28 personas salieron de Punta de Piedra, en el municipio Tubores, para cruzar el mar en los catamaranes de Infinito, rumbo a la isla de Cubagua, ruta en la cual el cronista Verni Salazar y su invitada Grecia Salazar Bravo ofrecieron la experiencia del conocimiento histórico de la isla de las perlas.



Visitando y explorando guiados por un geólogo, los participantes disfrutaron y conocieron datos del origen de la isla y su formación, caminaron por las ruinas de Nueva Cádiz; observaron la formación de la naturaleza en La Brea, lugar en el cual emana gas y donde hace 100 año se quiso sacar petróleo; El Cañón de Las Calderas, Los Pilares Sumergidos entre otras bellezas.



Prosperidad para la época

Al llegar a Las Ruinas de la primera ciudad insular de América, el historiador Verni Salazar contó que en 1516 comienzan a explotar las perlas de Cubagua, entonces una ranchería, luego surgió un asentamiento, una villa, y el 12 de septiembre de 1528 se le otorga en España el título de Nueva Cádiz de Cubagua.



Refirió que desde ese momento Cubagua comenzó a ser un emporio económico por la cantidad de perlas extraídas, según sus registros, hasta 1537, cuando ya no hubo más perlas en lugar.



El 25 de diciembre de 1541 pasó por esta isla un huracán que destruyó todo a su paso. Para entonces no había ya mucha población en Cubagua, pues se había ido en 1537 al Cabo de La Vela, lugar en el cual fueron descubiertos más bancos de perlas.



Otro dato importante que el historiador recalcó fue que en 1543 los piratas franceses terminaron con lo que quedaba de esta ciudad. «Una ciudad próspera en su momento hasta que culminó la explotación de las perlas, con esto se acabó la ciudad y su economía, esta ciudad fue más importante que Margarita», acotó.



Asimismo, la profesora Grecia Salazar Bravo indicó que fue un éxito la ruta, porque lo más importante del proyecto en Cubagua es conocer Las Ruinas de Nueva Cadiz.

«Creo que Margarita es más que sol y playa, tiene mucha historia, y las personas la desconocen, me parece bien que por municipio se dé a conocer la historia a las personas».



Mencionó que lo que se conoce de la historia de Cubagua es gracias a uno de sus habitantes, Juan de Castellanos, cronista que relató lo que vivió en esa isla, por eso se conoce hoy que la ciudad no está hundida y esas son sus ruinas sepultadas por muchos años en la memoria colectiva, perdiéndose lo que significaba Cubagua, hasta que en los años 50 del siglo XX los arqueólogos José María Cruxent, Alfredo Boulton, Irvin Ross y otros empezaron a hacer expediciones y a rescatarla.



En medio de este recorrido se dió el encuentro con el equipo de D’buceo, que grababan el documental «Cubagua Historia y Leyenda» y su ubicación de los Pilares Sumergidos.



Iniciativa

Amanda Soriano, directora de Cultura de la Alcaldía de Maneiro, resaltó que «es una ruta que nutre porque es importante conocer la historia desde esa visión científica, ecológica y rigor del conocimiento, para valorar lo que tenemos con más argumentos, es más que playa, mucho más que eso».



Enfatizó que es una buena iniciativa, no solo por el concepto que agrupa «Con sentido Insular», sino porque habla de lugares, sentir y del arraigo propio de los insulares.

El Sol de Margarita