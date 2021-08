Exclusiva ND | Roberto Patiño: Los del poder se llenan los bolsillos y no atienden problemas del agua o la basura

El precandidato a la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas Roberto Patiño pidió a la Unidad tomar una decisión urgente sobre la forma en la que se elegirán los candidatos unitarios para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Sin tapujos, sostuvo que la vía para salir de la crisis que viven los venezolanos es electoral y que la solución «no vendrá de afuera».

De acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral, este domingo 29 de agosto cierra el lapso de postulaciones de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales. Cuando faltan tan solo 4 días, Patiño consideró que deben tomarse medidas rápidamente porque «el tiempo está llegando al límite»: sean primarias o encuestas, es importante consultar a la gente.

Durante una entrevista exclusiva concedida a ND, uno de los empresarios sociales más importantes del país con Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive, Patiño respondió que «al final la Unidad se pondrá de acuerdo para elegir un candidato unitario», al ser consultado sobre una posible candidatura de Tomás Guanipa al municipio Libertador y «¿Qué pasa si PJ escoge a Guanipa sobre usted?».

Debido a que se encontraba realizando una caminata por Mamera III al momento de la entrevista, las respuestas de Patiño fueron concretas. A su juicio, para que la oposición participe en estos comicios es importante que se cumplan una serie de condiciones: También es muy importante que la gente que quiera participar pueda postularse eso es fundamental.

A continuación nuestra entrevista:

Usted es fundador de la ONG Alimenta La Solidaridad que ha establecido cerca de 200 comedores comunitarios en el oeste de Caracas. Según nuestros cálculos son unos 50 mil platos semanales a chamos en situación de pobreza. La Alcaldía de Libertador le daría la oportunidad de llegarle a mucha más gente. ¿Cierto? ¿Es por eso que se lanza?

– Nosotros hemos hecho un trabajo donde le estamos dando comida todos los días a 18 mil niños en todo el país, creemos que a través de la participación se lograrán cambios políticos para trabajar en muchos otros más temas que afectan a la comunidad, como es el caso de la basura, del agua que son urgencias que no han sido resueltas porque los que están en el poder. Lo que hacen es llenarse los bolsillos, y para mí el reto es juntar la lucha por las mejoras de los problemas cotidianos con la lucha por la democracia.

Usted también es fundador de Caracas Mi Convive, una ONG de prevención de la violencia. Usted es, en definitiva, un emprendedor social – uno de los más exitosos el país. ¿Qué lo llevó a hacer lo que hace? ¿Por qué lo hace?

– Tiene que ver con mi vocación social, con la formación que recibí de mi familia y también de las instituciones educativas en las que estuve; y sobre todo en el deseo de contribuir con mi país. Yo me siento muy orgulloso de ser venezolano y creo que tenemos que lograr el cambio.

Usted tiene contacto permanente con un sector al que la clase media caraqueña no conoce mucho. El sector que, según el sociólogo Luis Pedro España, es conocido como Popular. También los sectores de pobreza ($2 por día) y pobreza extrema (menos de $1 al día). ¿Cuál es su impresión sobre el interés de ellos en votar para resolver los problemas?

– Yo he visto en las comunidades populares mucha intención y disposición de luchar por el cambio. La gente sabe que el cambio no vendrá de afuera, que lo tenemos que construir los venezolanos. Como se dice un solo palo no hace montaña, tenemos que hacerlo entre todos.

Ahora vamos a entrar al tema político. Usted ha dicho que con dos rectores opositores en el CNE, la oposición tiene más chances de lograr condiciones electorales. ¿Cuáles son esas condiciones, a su juicio?

– Que se respeten los resultados, que no cambien centros electorales a último minuto, que podamos tener la certeza de que nuestros testigos van a poder estar en la mesa para cuidar los votos y, creo que una condición muy importante, es la unidad política para poder lograr ese cambio.

– También es muy importante que la gente que quiera participar pueda postularse. Eso es fundamental.

Usted también es militante de PJ y el diputado/2015 Tomás Guanipa recorrió Santa Rosalía este fin de semana. ¿Cómo están estas discusiones al interior de PJ? ¿Qué pasa si PJ escoge a Guanipa sobre usted?

– Yo soy parte de PJ. Es necesario que haya unión. Yo estuve acompañando ese recorrido en Santa Rosalía y creo que al final, todos nos vamos a poner de acuerdo, pero no solo en PJ sino en toda la unidad para tener una sola opción.

¿En qué estado está la discusión sobre una candidatura unitaria en Libertador? ¿Habrá primarias, dado que el tiempo se agota?

– Yo creo que lo mejor serían primarias, encuestas, la posibilidad de consultar a la gente. El tiempo está llegando al límite y creo que es urgente que tomemos decisiones en este sentido.

¿Qué espera Roberto Patiño de las negociaciones en México?

– Espero que den un resultado que pueda brindar oportunidades, garantía para todos y una elección presidencial lo antes posible.