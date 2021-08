Familiares de hombre asesinado señalan al Cicpc por robo de ropa y prendas

1262099

A Alexander David Guerra López (46) lo asesinaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mientras veía televisión, denunciaron sus hijos desde la morgue de Bello Monte. Aseguraron que luego de matarlo dentro de su habitación, los efectivos robaron ropa, prendas y 400 dólares que allí guardaba.

Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en el sector Los Pinos de la avenida San Martín, detalló Alexandra Guerra, hija de la víctima.

Guerra contó a El Pitazo que al pedir explicación a funcionarios adscritos a la Delegación El Paraíso, estos les dijeron que Guerra López era investigado porque tenía un perfil falso en redes sociales que usaba para conocer mujeres e invitarlas a salir; las víctimas terminaban estafadas.

«Pero, ¿por qué lo mataron? Les pregunté a los efectivos y me respondieron: porque era un delincuente, tenía un arma y nos atacó cuando entramos. No entiendo nada, en el lugar no hubo un arma, a mi papá lo sorprendieron en su cuarto, ¿por qué no solo se lo llevaron preso?», cuestionó la joven.

La mujer y su hermano acudieron a la oficina de los funcionarios que estuvieron a cargo del procedimiento para pedir que les regresaran la ropa, zapatos y otros objetos de valor que se llevaron y les dijeron que se trataba de «evidencia de interés criminalístico».

Glorimar FernándezSucesos