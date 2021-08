Joven celebra que pudo comprar su primer refri y se volvió viral

La historia de un joven de 18 años se hizo viral en Twitter, esto después de contar que se había comprado su primer refrigerador y los esfuerzos que había hecho para conseguirlo. La publicación generó diversas reacciones en las redes sociales e hizo eco en Argentina.

Se trata de Mariano Cantero, de Argentina, que en su cuenta Twitter compartió que después de ahorrar dinero se pudo comprar su primer refrigerador y lo calificó como un “alto progreso”.

De inmediato sus amigos comenzaron reaccionar a la publicación, la mayoría con mensajes de apoyo: “Mariano no es una boludez! Hace un año vivo sola y sigo con heladera prestada. Todo cuesto un huevo hermano sentite orgulloso! Te felicito”.

El medio La Nación entrevistó al joven, quien compartió que desde que se fue a vivir solo pensó en comprar un refrigerador, algo que era muy útil para su vida diaria. Después dijo que de pronto se dio cuenta que se hizo viral y salió en la televisiñon.

“Estaba trabajando a eso de las 10 de la noche de repartidor. Había visto que tenía demasiados likes, mensajes felicitándome y cuando me mandaron una foto de que yo aparecía en la TV frené para mirar el celular y te juro que me quebré, no podía creerlo, me partió el corazón”, confesó.