Libro: TODAS MIS HERIDAS

Una historia increíblemente emotiva sobre el significado de crecer y seguir adelante cuando tu cuerpo es tu mayor enemigo. Un retrato conmovedor de una chica en un mundo que no le debe nada y que, sin embargo, tanto le ha quitado. Charlie está deshecha. Con solo diecisiete años, ha perdido ya mucho más de lo que la mayoría de las personas llega a perder en toda su vida. Mientras el resto de las chicas de su edad solo se preocupan por banalidades, Charlie ha tenido que madurar repentinamente y aprender a olvidar. Pero olvidar no es fácil, y ella solo sabe hacerlo autolesionándose. Cada nueva herida, golpe o corte la ayudarán a borrar de su mente lo que pasó con su padre, su mejor amiga y su madre. Y cuando Charlie se ve obligada a abandonar el centro de rehabilitación en el que lucha por sobrevivir, se encuentra sola en un viaje inimaginable, un largo trayecto que ha de permitirle curar todas sus heridas. Reseñas:

«Un libro tan bonito como necesario que te perseguirá incluso después de leer la última página.»

Nicola Yoon, autora de ¿Es cierto que el amor lo cambia todo? Todo, Todo. «Conmovedor y trascendente.»

Kirkus ReviewsLa opinión de los lectores:

«Doloroso. Esperanzador. Perfecto.» «Uno de los libros más profundos y potentes que he leído jamás.» «Emotivo, desgarrador e inolvidable. Cuando lo acabes, sabrás lo que realmente significa sobrevivir y empezar de cero.» «Un libro intenso y exquisito sobre la supervivencia y el tipo de esperanza que puede nacer de los momentos más desesperados.» «Inspirador, enternecedor y real.»

Autor: GLASGOW, KATHLEEN

Genero: Juvenil

Páginas: 448

