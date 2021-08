¿Qué es el Coolsculpting y cómo funciona?

El Coolsculpting es un procedimiento realizado con fines estéticos. En el mismo, se aplica frío mediante un dispositivo para congelar células grasas, con el fin de eliminarlas.

Es necesario aclarar que el Coolsculpting no es para perder peso. Pero sí ayuda a reducir volumen en ciertas zonas, sobre todo donde hay grasa localizada. A menudo se le llama también criolipólisis. Aunque más exactamente, esta es una técnica o principio en el que se fundamenta la tecnología de la que hablaremos.

El procedimiento es bastante novedoso. Constituye una alternativa no invasiva e indolora a la liposucción y cuenta con la aprobación de la Foods and Drugs Administration (FDA).

¿Cómo funciona el Coolsculpting ?

Desde hacía algún tiempo se realizaban investigaciones sobre el efecto de las bajas temperaturas en la grasa localizada. En tal sentido, se observó que las células grasas son sensibles al frío y que se podían congelar para eliminarlas, sin daño aparente a la piel.

Nace así la técnica conocida como criolipólisis y las tecnologías en las que se aplican sus principios. Particularmente, el Coolsculpting es un procedimiento utilizado para tratar la grasa localizada, que tiene actualmente gran demanda.

Ahora bien, siguiendo con la descripción del funcionamiento, una vez que los depósitos de grasas debajo de la piel se congelan, estas células mueren. Y luego el hígado colabora en su gradual descomposición.

¿Cómo es el procedimiento?

El Coolsculpting es un tratamiento no quirúrgico. Esto quiere decir que durante el mismo no se aplica anestesia, no se realizan incisiones ni se introducen agujas.

Lo que se hace es enfocar el dispositivo sobre la zona. Se mantiene fijada el área entre dos paneles y se enfría a una temperatura de congelación. Incluso por debajo de cero grados centígrados (hasta -11 °C).

Así permanece durante un lapso que puede variar de 30 a 35 minutos. Los adipocitos, que son las células grasas, se congelan y mueren. Se estima que el proceso destruye alrededor de 20 % a 25 % de la grasa del área tratada.

A su vez, con Coolsculpting se pueden tratar varias zonas del cuerpo: muslos, cintura, espalda baja, glúteos y brazos. Algunas veces también se usa para reducir grasa debajo del mentón.

Es oportuno aclarar que el procedimiento está diseñado para atacar las células grasas difíciles de reducir mediante dieta o ejercicio. Por esta razón es apropiado para personas que han perdido peso, pero que conservan grasa en zonas específicas.

Sin embargo, Coolsculpting no se considera una técnica de adelgazamiento propiamente dicha. Tampoco se recomienda para tratar distintos tipos de obesidad.

¿Qué tan efectivo es el Coolsculpting ®?

A lo largo del tratamiento con Coolsculpting , el cuerpo estará eliminando las células grasas muertas. Los resultados se pueden apreciar en el contorno corporal y en el volumen de las áreas abordadas.

Sin embargo, dichos resultados no son inmediatos. Los mismos comienzan a verse al término de algunos días o semanas. Incluso, en algunos casos es posible que se noten solo al cabo de un par de meses.

La duración total del proceso depende de varios factores. En las partes más grandes, donde hay más grasa localizada, se requerirán varias sesiones. Lo mismo ocurre si se están tratando diversas áreas del cuerpo.

Se afirma que mediante Coolsculpting la grasa localizada se puede eliminar de manera definitiva, con menos posibilidades de que reaparezca. Además de estos beneficios, se señalan diversas ventajas del procedimiento:

Es de bajo riesgo. Hay pocas reacciones adversas.

No se producen heridas, lo que reduce las complicaciones y no quedan cicatrices.

No se requiere reposo posterior.

Los resultados lucen más naturales que en una liposucción, ya que se desarrollan gradualmente.

¿Cuánto duran los resultados del Coolsculpting ®?

Las investigaciones independientes, llevadas a cabo para hacer seguimiento y control de los tratamientos con Coolsculpting , aún son pocas. Los fabricantes y quienes realizan las intervenciones aseguran que los resultados permanecen por lo menos 6 meses.

Sin embargo, como se mencionó, en la gran mayoría de los casos se necesita tiempo para que se muestren los beneficios por completo; entre 4 y hasta 15 semanas. Por otro lado, se recomienda esperar no menos de 3 meses en caso de repetir las sesiones.

¿Qué dicen las investigaciones?

La popularidad de este procedimiento para eliminación de grasa localizada ha crecido. De hecho, desde que recibió la aprobación de la FDA los tratamientos con Coolsculpting aumentaron 823 %, según los estudios realizados al respecto.

Ahora bien, siendo un procedimiento relativamente nuevo, aún se desconocen la totalidad de sus alcances, los verdaderos beneficios, los riesgos y los efectos secundarios.

En una revisión de 2017 se encontraron 319 estudios vinculados con criolipólisis. Los mismos se analizaron a los fines de identificar datos respecto a la eficacia, seguridad y complicaciones de esta técnica.

Entre las investigaciones revisadas se destacan resultados positivos del Coolsculpting para reducción de la grasa, aunque sin un impacto significativo en los niveles de lípidos. Y solo se mencionan efectos secundarios leves a corto plazo.

En otro estudio clínico se analizó la eficacia de la criolipólisis en diez pacientes tratados con Coolsculpting . Los investigadores concluyeron que con el procedimiento se redujo la capa de grasa entre 20 % y 25 %.

¿Cuándo se recomienda utilizar Coolsculpting ?

Como sucede con cualquier tratamiento, los resultados o las reacciones pueden variar un poco de una persona a otra. Por ejemplo, como ya se mencionó, no es efectivo en los casos de obesidad.

Y si bien se asegura que es eficaz para reducir grasa localizada y que es relativamente poco riesgoso en la mayoría de las aplicaciones, no es recomendable para algunas personas. Por ende, no deben someterse a un tratamiento con Coolsculpting quienes presenten alguna de las siguientes condiciones:

Mujeres embarazadas.

Pacientes con eccemas, dermatitis, urticarias y psoriasis.

Personas con el sistema inmunitario debilitado.

Pacientes con crioglobulinemia, enfermedad por crioaglutininas o hemoglobinuria paroxística fría.

Personas que usan anticoagulantes o tienen afecciones hemorrágicas.

Enfermedad de Raynaud.

Efectos secundarios y riesgos

Durante el procedimiento con Coolsculpting se puede experimentar una sensación de pinchazo o un tirón, así como frío en la zona tratada. También es habitual cierta inflamación.

Otros efectos secundarios comunes son el entumecimiento o la pérdida de sensibilidad en el área, el enrojecimiento, el escozor, la comezón u hormigueo y los calambres. Se asegura que estos síntomas desaparecen a los pocos días o en unas semanas.

Sin embargo, en algunos casos se presenta una condición que se conoce como hiperplasia adiposa paradójica (HAP). Las células grasas se agrandan en lugar de ser eliminadas. Esto no entraña ningún riesgo; solo afecta la apariencia física.

En un estudio de 2014 se determinó que la incidencia de HAP es baja, alrededor de 0,005 %. Los investigadores desconocen por qué se presenta esta hiperplasia.

No es un tratamiento para todos

Si bien los riesgos de efectos secundarios y complicaciones con Coolsculpting son bajos, se pueden minimizar aún más si se realiza el tratamiento con un profesional experimentado y en las condiciones adecuadas.

La técnica ha demostrado ser efectiva solo con cierto tipo de problemas, en lo que a grasa localizada se refiere. Por ello, se debe discutir con el médico para decidir si es la mejor opción o si hay otro abordaje más adecuado, como la cavitación o la lipoterapia.

Por último, no debemos olvidar que el mejor tratamiento para la grasa localizada es la prevención. Y esto se logra con la triple ecuación de hábitos sanos, alimentación balanceada y ejercicios.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial