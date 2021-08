Supo que estaba embarazada horas antes de dar a luz

En Argentina una joven tuvo una bebé sin la menor sospecha de que estaba embarazada.

“Vivimos un embarazo de cuatro horas”, dijo Valentina Prata al contar cómo ella y su pareja Gustavo Contreras -ambos oriundos de la ciudad de Cordoba- desconocían que estaban esperando una beba, que finalmente nació con 38 semanas de gestación.

La pequeña pesó 3 kilos y goza de muy buena salud y le pusieron por nombre Fiorella.

“Sentí un corazón que latía, pero no tuve tiempo de nada. A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya la tenía en brazos a mi hija”, dijo Valentina.

Relato

Valentina relató que el 3 de agosto, por la mañana, empezó a sentirse mal y llamó a su pareja para que la pasara a buscar por el trabajo. Ya en su hogar, llamaron a una médica que al oscultarla se dio cuenta que ella estaba embarazada.

“Estaba en la cama con muchos dolores, creía que era dolores menstruales, pero eran contracciones. La doctora que vino a mi casa me empezó a tocar y me preguntó de cuántos meses estaba. Le dije que no estaba embarazada, pero ella me dijo que le parecía que sí”, señaló.

“Entonces nos fuimos volando al sanatorio. Cuando me hacen la ecografía me dicen que tenía un embarazo muy avanzado y yo no caía. Pensaba ¿cómo, si no tenía panza, ni síntomas? Si siempre había estado bien. Así que me llevaron, pero ni siquiera sabía si iba a ser cesárea o parto”, explicó.

El flamante papá Gustavo contó: “No entendíamos nada, yo me largué a llorar, pero no de miedo, sino que estaba feliz. Ella me decía que tenía miedo y sí, teníamos inseguridad porque no nos preparamos, ni con controles médicos ni para recibirla. No teníamos nada”.

Tras el parto llamaron a sus familiares que se mostraron asombrados por la noticia.

Con información de LaVoz

Por: Reporte Confidencial