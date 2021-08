Venezolanos caminan hasta 17 días para llegar a la frontera con Colombia y migrar

1261721

Por: Andrea V. González G.

Caracas. La precaria situación de los venezolanos que emigran caminando y de los venezolanos que retornan también a pie fue constatada por el Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera (Odisef), la Universidad Católica del Táchira (Ucat), la Universidad Simón Bolívar (USB) y el Observatorio Venezolano de Migración (OVM) y documentada en una investigación realizada en conjunto bajo el nombre Informe de Movilidad Humana Venezolana III: Caminantes y retornados, dos realidades del venezolano en pandemia.

El estudio fue realizado entre el 12 de mayo y 30 de junio de este año a 410 grupos de retornados, conformados por 1.845 venezolanos, y a 382 grupos de emigrantes, conformados 1.558 venezolanos, que caminan por la Troncal Nº 5 o Nacional de Los Llanos para emigrar o retornan caminando al país y son atendidos en la Parroquia eclesiástica San José Obrero, de la Diócesis del Táchira, ubicada en la población de San Josecito, municipio Torbes del estado Táchira.

La investigación da cuenta de grupos de migrantes provenientes de diferentes estados del territorio nacional que llegan a la frontera del Táchira con Norte de Santander tras largas caminatas que pueden durar hasta 17 días. En su mayoría, el destino final es Colombia. 57,6% de los grupos de caminantes afirma tener familia en el país de destino. Según el informe, la decisión de emigrar caminando responde a: 86,1% no contar con dinero para viajar, 11,5% no alcanzarles el dinero para comprar pasajes, y 2,4% poder ahorrar dinero para la llegada a su destino.

El documento refleja que los caminantes que emigran piensan retornar en el futuro a Venezuela: 76,4% de los jefes de grupo manifiestan que regresarán al país, refiere el Informe de Movilidad Humana Venezolana III: Caminantes y retornados, dos realidades del venezolano en pandemia.

El total de caminantes afirma haber tenido necesidades de alimentación durante el trayecto dentro del país, 43,1% resaltó que sufrió por cansancio y fatiga durante la caminata; 21,5% discriminación, persecuciones y agresiones; 9,2% abuso de autoridades y extorsión de guardias nacionales en el camino.

Razones para emigrar

Consultados sobre los factores que influyen en la decisión de dejar Venezuela, 65,2% de los jefes de grupo de caminantes encuestados indica que están cansados de vivir en el país en una crisis que empeora, 43,2% apunta que no consigue empleo, 15,2% afirma que no les alcanza el dinero para comprar alimentos, 6,8% declara que no les alcanza el dinero para comprar medicinas y 6,3% señalan que migran por inseguridad

El estudio reveló que los caminantes descansan regularmente en la calle; sin embargo, 16,2% procura hacerlo en alcabalas, 5,5% en estaciones de policía y 11,5% en peajes por razones de seguridad. Solo 2,6% se queda en refugios y 1% en la casa de algún familiar.

Tanto los venezolanos que están en proceso de migración como los que están retornando son población vulnerable. Según el informe, 62% de los jefes de grupo afirmó no tener vivienda propia en el país y 2,1% tuvo que venderla para poder viajar. A su vez, esta población también está conformada por infantes forzados a caminar durante días y privados de derechos como educación, alimentación y salud.

Asimismo, el estudio determinó que están expuestos, al igual que los adultos, a robos, extorsión por parte de grupos armados y cuerpos de seguridad, peligro de perder la vida durante el trayecto por someterse a largas y extenuantes caminatas y tener que soportar las inclemencias del tiempo.

De las condiciones del retorno

Con más de 5 millones de venezolanos en el exterior, el estudio advierte que la migración venezolana es un fenómeno que no se detendrá a corto y mediano plazo por barreras geográficas ni restricciones legales impuestas por los gobiernos de los países de destino y ratifica que las personas continúan saliendo del país para huir de la violencia, inseguridad, falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

El reporte subraya que la situación migratoria de la mayoría de los venezolanos al cruzar la frontera es irregular, ya que 98% no tiene pasaporte, siendo la cédula de identidad el único documento legal que llevan consigo. También destaca que, del total de jefes de grupo de caminantes, 15, 7% había migrado antes, retornado a Venezuela y ahora vuelve a migrar. De ellos, 73,3% había emigrado a Colombia.

De acuerdo con el reporte, 70% los venezolanos que retornaron manifiestan que permanecerían en Venezuela de darse un cambio de gobierno, 49,2% en caso de mejorar la situación económica, 26,5% si consiguen fuentes de empleo, 14,2% si ocurre un cambio en las políticas de gobierno y 13,8% en caso de que funcionen los servicios públicos.

Sobre las razones del retorno, los encuestados declararon que el regreso a Venezuela se debió principalmente a problemas de salud (53,3%), la pandemia (13,3%), desempleo (11,7%) y una crisis económica donde no alcanza el dinero (8,3%). Con todo, si la situación en Venezuela se mantiene 30% de los jefes de grupo manifiestan que volverían a emigrar. El principal destino sería Colombia, refiere el informe.

El 34,6% de los grupos de retornados manifiestan no haber recibido ningún tipo de ayuda durante su trayecto de retorno.Si bien existen programas de apoyo a los venezolanos que caminan para regresar a su país a través de fondos de cooperación internacional, la ayuda proviene principalmente de la solidaridad de las personas civiles en las carreteras respectivas, revela la investigación.

Para descargar el informe completo haz clic aquí

Redacción El PitazoMigración