Arrestados 42 inmigrantes haitianos en Key Biscayne que llegaron por mar

Durante la tarde del pasado martes, un grupo de 42 migrantes haitianos fue arrestado luego de llegar por mar al sur de la Florida.

Según informaron las autoridades federales, los ciudadanos llegaron de manera ilegal al sur de la Florida desde Haití; por ende, fueron puestos bajo custodia.

El agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Thomas Martin; publicó en redes sociales que las autoridades locales y federales fueron quienes llevaron a cabo la detención de los 42 migrantes en las cercanías de Key Biscayne.

At approx. 3:00 pm, #BorderPatrol agents along with @CBPAMO , @USCGSoutheast & local partners responded to a maritime smuggling event that made landfall near Key Biscayne. Currently, 23 foreign nationals are in federal custody. Update to follow. #breakingnews #miami #florida

Los oficiales están investigando la llegada del grupo, si fueron o no transportados por traficantes; y la embarcación implicada fue incautada, según publicó Miami Diario.

Update: 42 Haitian nationals were taken into #BorderPatrol custody following the event this afternoon. The event is currently under investigation. The vessel involved will be seized. We appreciate all of the support from our partner agencies. #breakingnews #florida #haiti

— Chief Patrol Agent Thomas G. Martin (@USBPChiefMIP) August 24, 2021