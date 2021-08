Awkwafina fue clave para la audición de Simu Liu en ‘Shang-Chi’

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ presentará al nuevo superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) interpretado por el actor de ‘Kim’s Convenience’, sin embargo la elección de estrella tiene relación con una de sus compañeras de set , ya que se reveló que la actriz Awkwafina fue clave para la audición de Simu Liu.

Anteriormente, se pensó que el primero en haber sido elegido del elenco es Liu, ya que él encarna A Shang-Chi, pero la situación no fue así, pues Awkwafina confirmó que ella fue contratada antes que a todo el elenco. Dicha celebridad interpretará a Katy, la mejor amiga del superhéroe de Marvel.

Así que en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz de descendencia china dijo al ser la primera elegida, estuvo presente en las audiciones de Shang-Chi, ahí conoció a Liu, quien estaba nervioso por el casting:

“Todo lo que supe ese día fue que yo era parte de la búsqueda de Shang-Chi. Así que sólo quería hacer eso. Quería entrar, hacer mi parte, no distraerme y dejar que estos actores dieran probablemente una de las audiciones más importantes de sus vidas en ese momento. Así que solo quería mezclarme y ayudarlos a mostrar lo que podían hacer. Pero recuerdo haber probado con Simu ese día, y él estaba nervioso. Yo también estaba nerviosa. Yo estaba como, ‘Espero que no me despidan en el proceso de lectura de química’, pero era evidente que él era Shang-Chi desde el inicio “.

Al final, Awkwafina fue clave para la audición de Simu Liu, ya que la química que hubo entre ambos fue un elemento importante para su elección para protagonizar la nueva película de Marvel Studios.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ llegará a a los cines el 3 de septiembre del 2021 y contará con las actuaciones de Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Fala Chen, Michelle Yeoh, Florian Munteanu, Ronny Chieng, entre otros; y contará con la dirección de Destin Daniel Cretton.

Wipy