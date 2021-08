China desea «apoyar en la reconstrucción pacífica» de Afganistán

El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, aseguró hoy que el gigante asiático desea «trabajar conjuntamente» con la comunidad internacional para «apoyar la reconstrucción pacífica» de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes.

Gao también habló de la intención de trabajar para que el país centroasiático «mejore su capacidad de desarrollarse de forma independiente».

Preguntado en rueda de prensa por el impacto de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y la consiguiente llegada de los talibanes al poder, Gao simplemente se limitó a repasar las cifras de comercio y de inversión entre ese país y China hasta junio.

En la primera mitad del año, el comercio entre ambos países avanzó un 44 % interanual hasta los 310 millones de dólares, mientras que la inversión china en Afganistán había alcanzado unos 430 millones de dólares a finales de junio, según los datos ofrecidos por el vocero.

En las últimas semanas, los medios estatales chinos han celebrado lo que califican de fracaso estadounidense, y han publicado numerosos artículos sobre la posible cooperación de Pekín con los nuevos gobernantes talibanes.

En otra rueda de prensa hoy, el portavoz chino de Defensa Tan Kefei indicó que «China desea mantener una relación amistosa, de cooperación y buena vecindad con Afganistán», y que Pekín espera jugar un «papel constructivo» a la hora de mejorar la situación del país.

Todo esto ha dado pie a que algunos medios internacionales especulen con el interés de China en los recursos naturales de Afganistán, entre los que se encuentran depósitos de litio o tierras raras -elementos vitales para el desarrollo y producción de tecnologías como las baterías de los vehículos eléctricos- cuyo valor se estima en cerca de un billón de dólares.

Sin embargo, expertos como Raffaello Pantucci, investigador del británico Royal United Services Institute, no creen que esto se vaya a traducir en inversiones o proyectos concretos a corto plazo.

«Una de las narrativas más frustrantes que he visto últimamente es que las empresas chinas se mueren de ganas por hacer grandes proyectos en Afganistán. Pero han tenido 20 años de relativa estabilidad en el país con un Gobierno que tenía a tecnócratas que sabían cómo hacerlo, cómo conseguir créditos y cómo pagarlos, y no se hizo. Se intentó y no se consiguió. ¿Por qué iba a pasar en un Afganistán más inestable?», se preguntó Pantucci en un reciente evento ‘online’.

