Colombia Video: ¡Qué tristeza! Ladrón le disparó a una menor de 15 años por robarle el celular

Un indignante caso se presentó en la localidad de Bosa en Bogotá cuando un ladrón le disparó a una menor de tan solo 15 años de edad por robarle el celular; la menor ahora se encuentra en delicado estado de salud y podría no volver a caminar.

El intento de robo y el disparo a la menor

Y es que en un video publicado por Noticias Caracol, quedó captada la situación y se ve cuando el hombre llega en una bicicleta, saca un arma de fuego y aborda a la menor que se encontraba jugando en una calle con sus primas.

De acuerdo al medio ya citado, el hombre le exigió a la menor que le entregara el celular, pero ella no le prestó atención y siguió jugando; sin embargo, el hombre al ver la indiferencia de la menor, le disparó, huyó en la bicicleta y la dejó tendida en el piso.

Según Caracol, la bala ingresó al cuerpo de la menor por el costado izquierdo y le perforó el pulmón derecho causándole, además, una lesión en su columna vertebral, por lo que se encuentra en delicado estado de salud en un centro asistencial y con pronóstico reservado; además, recibe terapias para su pulmón.

Por su parte, la madre de la menor le contó al medio citado que «la condición médica de ella la verdad es muy delicada, la bala perforó el pulmón derecho, la bala todavía está dentro del pulmón, en este momento le están ayudando con terapias. También la bala alcanzó a tocar la columna, lo que nos dicen los médicos es que todavía no se sabe, pero que existe la posibilidad de que mi niña no vuelva a caminar (…) La verdad ella se sintió muy triste, pero yo le dije que de pronto con terapias y una cirugía ella pueda volver a mover las piernitas, pero la verdad todavía no se sabe nada», dijo la mujer.

Asimismo, la madre de esta menor afectada pide ayuda para que su hija sea trasladada a la IPS, pues dice que necesitan una clínica especializada para el tratamiento oportuno de la menor.

«Ya lleva ocho días en el hospital y no nos han prestado suficiente recurso para que ella pueda tener sus terapias, la vea un cirujano, el neurólogo que es muy importante y también psicología», dijo la madre de la menor en Caracol, pidiendo, además, que se haga justicia y capturen al hombre que le disparó a su hija por robarla.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá ofreció una recompensa de hasta $20 millones a quien de información que permita la ubicación y captura de este delincuente.

Es de resaltar que este hecho ocurrió en horas de la noche del pasado 19 de agosto.

Por: 30 Minutos

Autor: Susana Cogua

Fecha de publicación: 2021-08-26 09:50:07

