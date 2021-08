El Richard Mille que le regalo Russell Westbrook a James Harden

El jugador de los Angeles Lakers, Russell Westbrook sorprendió al mundo con el gran regalo a James Harden de un Richard Mille en su día de cumpleaños.

James Harden y Russell Westbrook fueron compañeros de equipo tanto en el Oklahoma City Thunder como en los Houston Rockets, por lo que son hermanos de por vida.

Russell Westbrook acaba de demostrar su amor por James Harden al regalarle a la estrella de los Brooklyn Nets un reloj Richard Mille enfermo para su 32 cumpleaños.

Aquí el dato:

James Harden turns 32 today, and Russell Westbrook got him a Richard Mille watch 😳 pic.twitter.com/BFonMMtYqj

