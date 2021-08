Médico venezolano marca la diferencia en Argentina por su empatía

1263314

Caracas.- Un centro de salud ubicado en la patagonia de Argentina recibe diariamente pacientes que llegan preguntando por el médico venezolano Adinson Malave, quien ha logrado destacar en su puesto de trabajo, al mostrar empatía con sus pacientes.

Argentina registra aproximadamente 1.720 médicos venezolanos desde 2016. Al menos 1.300 de ellos ejercen su profesión, mientras que 250 lo hacen en zonas rurales del país, según France 24. Con la llegada del COVID-19, el gobierno argentino permitió que médicos extranjeros ejercieran provisionalmente pese a no haber realizado la convalidación de su título.

Adinson Malave, venezolano de 30 años, contó a El Pitazo que llegó a Argentina en diciembre de 2019 tras no haber encontrado una manera de mantenerse económicamente en su país natal. «Mi mamá tuvo un accidente de tránsito y lleva 15 años en cama, por lo que ayudo con su tratamiento médico; además yo me mudé a Caracas para estudiar mi postgrado en pediatría y pagaba alquiler en Caracas. Yo no migré porque quise, si no porque me tocó».

El médico oriundo de Tucupita, Delta Amacuro, llegó a Argentina a trabajar en diversos oficios como lavar platos. Con la llegada de la pandemia, tuvo la oportunidad de ejercer mientras tramitaba su convalidación. «Actualmente ya estoy esperando presentar el examen final. Estoy trabajando con un decreto nacional único que me otorga una matricula provisional para ejercer la carrera».

Adinson Malave se volvió viral en Twitter el pasado 24 de agosto cuando publicó un mensaje donde decía que los pacientes que llegaban a su lugar de trabajo, solo querían atenderse con él. «Me siento satisfecho a nivel personal, pero también orgulloso dejar a Venezuela bien parada», escribió.

Hoy el director del centro de salud dónde trabajo me dijo: Adinson todos los pacientes que vienen me dicen que se quieren Ver con el MEDICO VENEZOLANO.

Les estás regalando arepas acaso?

El director del Centro de Salud Don Bosco se acercó a Malave para comentarle que todos los pacientes que llegaban a la institución pedían cita para ser atendidos por el médico venezolano. «El director me dijo que tenia algo que decirme: ‘hay un problema muy grave. Todos los pacientes se quieren ver contigo (…) Dicen que quieren verse con el médico venezolano y no sé qué hacer. Todos los días vienen ¿Acaso les das arepas?».

El venezolano explica que busca empatizar con sus pacientes para que se sientan a gusto al momento de su consulta médica, algo muy típico de los médicos venezolanos. «La diferencia está, sin menospreciar a mis compañeros, en el acercamiento y la empatía que caracteriza al venezolano con la situación de otras personas. Trato de llegar a ese punto donde entiendo el por qué la persona está acá y saber que es porque necesita mi ayuda».

«La población argentina ha sido extraordinaria y agradecen que estemos trabajando aquí, y el trato que le damos como personas y pacientes. Ha sido una experiencia linda, y estoy eternamente agradecido con este pais que me recibió», expresó.

Daniela CarrascoMigración