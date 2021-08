Parricidio en Portuguesa: Mata a su progenitor cuando supo que tenía relaciones con su ex

Homicidio conmocionó a la población de Guanare en el estado portuguesa, luego de que transeúntes consiguiera un cadáver en plena autopista.

La víctima identificada como Rigoberto Antonio Colmenares Mendoza, de 51 años, fue asesinado con múltiples puñaladas y fue hallado el 22 de agosto, en una zona boscosa de la autopista José Antonio Páez a la altura del caserío Tierra Buena.

Según el reporte policial, el asesino identificado como Roberto Antonio Colmenares Mendoza es el hijo del ahora occiso y procedió a matar a su padre por una relación que este mantuvo con su expareja.

De igual forma se conoció que ya el parricida habría intentado envenenar al occiso. Además testigos referenciales indicaron que imputado, anticipó que le quitaría la vida a su padre.

Roberto Antonio Colmenares, fue detenido por homicidio, con móvil pasional.

