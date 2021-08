Protectores del chavismo... ¿Cuántos hay y qué hacen?

Nicolás Maduro volvió a referirse este miércoles a los llamados «protectores» que su administración ha nombrado en aquellos estados en los cuales ha ganado la oposición, después que el pasado 28 de junio anunció que esta figura sería eliminada.

Maduro durante su alocución de este miércoles 25 de agosto, se refirió al tema al fustigar la actuación del gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, a propósito de las fuertes lluvias que han golpeado severamente a la población en la entidad.

El líder del chavismo recordó que hace meses llegó a un acuerdo con la oposición para la eliminación de los protectorados, al manifestar que ya se «comprometió» a eso; pero dijo que «ha estado pensando» al respecto.

«Me quedé pensativo. ¿Qué sería del estado Mérida si no tuviera al protector Jehyson Guzmán?, estuvieran abandonados, porque el gobernador de la oposición extremista, no hace nada, no mueve un dedo, es allí donde pregunto ¿ha sido o no ha sido una necesidad tener protectorados para proteger al pueblo?», cuestionó.

Esto lo dijo a tres meses para la celebración de las «megaelecciones», el próximo 21 de noviembre.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES PROTECTORES DE MADURO?

En la actualidad la administración de Maduro tiene protectores en los estados en los cuales, las oposición venezolana ganó en las elecciones regionales de octubre de 2017.

En esa contienda, Laidy Gómez fue electa como gobernadora del estado Táchira, entidad en la que fue nombrado como protector a Freddy Bernal.

También, el chavismo perdió en Mérida ante Guevara; por lo que el protectorado se lo adjudicaron a Guzmán.

Los mismo ocurrió en Anzoátegui, donde resultó electo Antonio Barreto Sira. En esa entidad está como protector Luis José Marcano, pero antes estuvo Aristóbulo Istúriz. Cabe resaltar que Marcano es candidato por este estado para noviembre.

A su vez, en el estado Nueva Esparta fue electo Alfredo Díaz, a quien se le colocó como protector a Dante Rivas. Al igual que Marcano, el dirigente tiene aspiraciones de ser el próximo gobernador de ese estado.

También esta figura fue aplicada en el municipio Chacao, lugar donde resultó electo el alcalde Gustavo Duque, y Jorge Chayeb asumió funciones de protector.

DE CANDIDATOS VENCIDOS A PROTECTORES

En el caso de Mérida, Anzoátegui, y Chacao, los dirigentes chavistas que fueron vencidos pasaron a cumplir dichos cargos.

Esta situación no es nueva, en vista que ocurrió en 2013, cuando al entonces gobernador de Miranda, Henrique Capriles, le impusieron a Elías Jaua como protector, tras vencerlo en los comicios regionales de 2012.

¿QUIÉN FUE EL PRIMER PROTECTOR DEL CHAVISMO?

Esta figura fue aplicada por primera vez en 2009, cuando Antonio Ledezma, ganó las elecciones de la Alcaldía Mayor de Caracas.

En ese entonces el presidente fallecido Hugo Chávez, a través de la Asamblea Nacional (AN) controlada por el chavismo, usando la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, creó el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Capital, y colocó a Jackeline Farías.

Esta medida ha sido cuestionada por la oposición venezolana, al denunciar que es «inconstitucional», al considerar que se tratan de gobernadores y alcaldes paralelos, a quienes se le otorgan recursos que le corresponde al funcionario electo por voto popular.