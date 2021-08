Adriana Azzi: Horóscopo del 27 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 27 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Conquista.

Número de suerte: 401

Indecisiones por cambios que debes realizar por motivos laborales. Compra de vehículo. Inicias estudios. Inicias un negocio o cualquier cosa que sale muy positivo. Te quitas un peso al conversar con una persona amiga y aclaras una situación. No les niegue el derecho a los demás de hablar.

Trabajo: Muchas preocupaciones ya que las cosas no avanzan. Ten cuidado con las depresiones.

Salud: Evita caer en estados depresivos.

Amor: Salidas en las que no debes participar ya que te trae problemas. Bajan los niveles de pasión.

Parejas: Discordias. Peleas cuidado con lo que dices. Cambios de ideas. Problemas que son de dos.

Solteros: Nuevas expectativas financieras. Compra y venta que te da ganancias. Cambio en fecha.

Mujer: Se aleja una persona negativa. No tomes una decisión apresurada. Amiga cercana que se quiere ir de tu lado.

Hombre: Cuidado con los comentarios destructivos siempre llegan a los oídos de quien es.

Consejo: Haz el bien y no mires a quien.

Tauro

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 602

Buenas energías. Nuevas oportunidades en tu vida aprovéchalas. Una mujer que te ayuda en un negocio. Tendrás fuerza para lograr lo que quieres. Estarás en un sitio positivo en el negocio que quieres. Regalos sorpresivos. Evolución. Cálmate suelta ya que tu vida cambia. Vencerás a tus enemigos.

Trabajo: Reclamas un dinero que te corresponde. La estrella de la fortuna te acompaña en este día.

Salud: Cambiar de medicina.

Amor: Idilio. Diversiones y alegrías. Pasarás momentos muy románticos. Mensajes amorosos que te sorprenden.

Parejas: Angustia por un familiar enfermo. Estrés por la situación que vives cálmate. Remodelaciones.

Solteros: Controla los celos. Te ríes mucho durante una conversación que es muy agradable para ti.

Mujer: Relación productiva. Utilizas la razón y la lógica para no deprimirte. Sal a la calle y no te quedes encerrado.

Hombre: Demoras en planes de inversión. Nuevos negocios. Estás en la búsqueda de un local.

Consejo: Eres libre si te sientes libre.

Géminis

Palabra CLAVE: Paz.

Número de suerte: 388

Arreglo de un vehículo. Únete y acepta el cambio. Debes comprender más a los demás no todos lo que tú dices es la verdad. Se abre el camino para ti. Reconocimiento. Dinero extra que llega. No te lleves a nadie a tu casa que trae problemas. Te llaman de una empresa. Superas depresiones.

#Salud: Estás muy desanimado (a).

#Trabajo: Cuidado con discusiones en tu sitio de trabajo. Cambia tus hábitos. Te dan una buena noticia.

#Amor: Emociones profundas. Nuevas relaciones. Compromiso algo especial con personas cercanas.

#Parejas: Ten calma no discutas en tu casa. Préstale más atención a tu pareja. Chequeo médico de niños.

#Solteros: Estarás en sitios campestres que te agradan. Debes atender más a tus seres queridos. No te preocupes, todo sale bien.

#Mujer: Tu pareja necesita de tu apoyo. Recibes un apoyo de una persona conocida en un negocio.

#Hombre: Cuídate de infidelidades. Un sueño que se hace realidad. Debes poner los pies en la tierra.

Consejo: Ten esperanza.

Cáncer

Palabra clave: Progreso.

Número de suerte: 229

Una persona del extranjero que te ofrece un empleo. Un familiar te ofrece algo que te da una nueva vida. Cambios en tu vida. No permitas que abusen de ti en un círculo de amigos. Debes ser más agradecido en lo que te dan. Prepárate la rueda de la fortuna da movimientos. Cambios necesarios.

Trabajo: Cambio en lo laboral. Todo lo detenido sale en movimiento. Algo con documento que consigues.

Salud: Cuídate de dolores en el pecho.

Amor: Paz armonía es lo que buscas. Deja la soledad sal a la calle. Alegrías por un amor.

Parejas: Deberás ayudar en la familia con dinero por deuda, para evitar problemas personales.

Solteros: Estarás hasta altas horas de la noche donde trabajas. Hecho curioso con un local.

Mujer: No olvides a tus hijos. Alegrías en tu casa. Algo con luces y cámaras que debes estar pendiente.

Hombre: Sales de compras con la familia. Cuidado con los gastos extras. Cambio de ideas.

Consejo: No juzgues sin razón.

Leo

Palabra clave: Habilidad.

Número de suerte: 924

Deja atrás el pasado. Nuevas invitaciones a salir. Brillas ante una reunión y será importante en decisiones. No le tengas miedo al cambio. Familiar que te busca atiéndelo. Cuidado con lo que comes. Guarda el dinero que estás recibiendo. Nuevos proyectos. No te sientas solo (a). Viajes constante.

Trabajo: Capacidad lógica. Canaliza acuerdos con tus socios. Ganancias. Celebraciones por triunfo grupal.

Salud: Dolores en los brazos.

Amor: Mantén la calma en todo para que logres la paz que quieres. Sorpresa con esa persona amada.

Parejas: Recuerda que nada es para siempre y si no lo cuidas menos te dura. Te llega un dinero y solucionas un problema.

Solteros: Nuevas ideas. Cambios en una firma que está pendiente. Cuidado con lo que dices.

Mujer: Cuida tus palabras ya que puedes maltratar. Enamoramiento. Búsqueda de claridad.

Hombre: Te plantean proyectos interesantes. No tomes decisiones apresuradas. Querrás irte de un lugar por celos.

Consejo: No decaigas por trabas.

Virgo

Palabra clave: Valor.

Número de suerte: 588

Alegrías con amigos y diversiones. Debes actuar a tiempo en algo. Llamadas urgente. Firmas. Cambios. Date el valor en esa relación. Pon más atención en lo que haces. Debes cambiar algo en tu rutina. Harás un ritual. Cancelas un dinero. Felicidad y alegrías. Evita desengaños.

Trabajo: Deja que el pasado, continúa en tu negocio. Nuevas pruebas. Independencia. Obsequio que recibes.

Salud: Debes alimentarte mejor.

Amor: Alegrías en sitios donde hay mucho viento. Atracción fuerte hacia una persona amigo (a).

Parejas: Nuevas ideas. Cambios en la actitud de un familiar hacia ti. Hecho curioso con una pintura.

Solteros: Celebraciones. Reuniones familiares por una herencia o dinero pendiente que se reparte.

Mujer: Hacer chequeo médico. Recibes llamadas de una persona muy querida por una noticia de negocio o comida.

Hombre: Aprovecha las oportunidades. Encuentros en una reunión de algo que te gusta.

Consejo: Actúa con conciencia.

Libra

Palabra clave: Ganar.

Número de suerte: 408

Sé más optimista en tus decisiones. Busca ayuda en alguien cercano. Cuidado con comentarios en tu entorno que traen problemas. Algo que te dicen te da firmeza en tus luchas. Logras tus metas. Continúas con un grupo. No te dejes convencer por otros y busca tu seguridad en lo que quieres.

Trabajo: Debes ver bien lo que haces. Ayudarás a unos compañeros en lo que hacen. No permitas que te quiten lo tuyo.

Salud: Cansancio.

Amor: Te dirán que no pueden vivir sin tu amor. Cuidado con lo que dices a otros de tu pasado. No desacredites a nadie.

Parejas: Evita infidelidades con personas del pasado. No critiques o seas chismoso (a).

Solteros: Locura de amor. Te importará más dar amor que recibirlo ya que es para ti alguien muy especial.

Mujer: Compra de ropa interior para momento especial. Alegrías. Creatividad activada.

Hombre: Tomarás otro camino ya que alguien no te deja pasar. Te concentras en abrir tus caminos.

Consejo: Dale apoyo al que lo necesita.

Escorpio

Palabra clave: Emociones.

Número de suerte: 770

Escucha tu intuición. Muchas bendiciones para ti. Poco a poco logras las cosas y en lo que estás trabajando. Tendrás una respuesta positiva en algo que quieres. Pon más armonía en todo tu entorno. Indecisiones. Debes reflexionar por lo económico. Debes dedicar más tiempo a la familia.

Trabajo: Se soluciona un problema que estás viviendo. Solidaridad con compañeros. Alegría.

Salud: Estrés.

Amor: Nuevos amores. Vives el mejor momento con la persona adecuada. Felicidad. Compromiso. Nueva ilusión amorosa.

Parejas: Algo nuevo que trae resultados positivos. Una nueva persona que llega a tu vida. Llegan cambios inesperados

Solteros: Nuevas oportunidades. Necesitas amor. Cuidado con el grupo de amigos que frecuentas.

Mujer: Cambios necesarios. Inicias una nueva relación. Busca el equilibrio. Se activa el amor.

Hombre: Sueñas con recuperar un amor perdido. Hermanos que te esperan. Buenas relaciones. Claridad.

Consejo: Ten fe.

Sagitario

Palabra clave: Destino.

Número de suerte: 445

Alegrías por hermano (a) en evolución económica. Mudanzas. Alegrías y celebraciones. Tendrás triunfos repentinos. Alguien conocido te da buenas noticias. Cuidado en lo sentimental. Llega una persona especial a tu vida. Deja las dudas. No hagas nada apurado. Llega la estabilidad.

Trabajo: Alegrías por ingreso de dinero. Ganancias. Acuérdate que las cosas suceden por algo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: La vida te da un nuevo conocimiento en lo personal. La economía se activa. Algo que se acomoda o se ajusta para ti.

Parejas: No escuches chismes. Las cosas no pueden ser como tú quieres ten paciencia que todo cambia a tu favor.

Solteros: Enemigo oculto que te da la cara. Debes hacer una limpieza en tu casa. No escuches chismes de otros.

Mujer: Compromisos a nivel sentimental. Mucha tensión con tu pareja. Inversiones. Dualidad que descubres.

Hombre: Recibes noticias importantes en lo económico. Hacer ejercicios. Cambios radicales. Nuevos rumbos.

Consejo: Lo que no te gusta déjalo.

Capricornio

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 228

Acuérdate que muchas veces para recibir hay que dar. El amor llega a tu vida. Estás en la espera de algo. Momento de reconciliación. Salen las malas energías. Personas que querían hacerte daño pero todo se le devuelve. Te proclamas como un rey. La suerte y la prosperidad en abundancia.

Trabajo: Sentirás que haces demasiado y recibes poco. Nuevas conversaciones muy positivas.

Salud: Hacer exámenes importante.

Amor: Amoríos. Infidelidad que descubres. Cambio de ideas. Un nuevo romance cerca de tu casa.

Parejas: Cambio de rutina. Proyecto de interés personal. Compra de vehículo. Inicios de estudios con tu pareja.

Solteros: Copas y celebraciones. Algo importante que se aclara y se fija una fecha. Picardías y emociones.

Mujer: Amiga llegó el momento de hacer cambios en tu vida, no te detengas. Regalo sorpresa.

Hombre: Una nueva ilusión con alguien que conoces recién. Risas con un grupo, momentos agradables.

Consejo: Mantén el equilibrio en tu vida.

Acuario

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 717

Deja los miedos, sigue adelante. Dinero pendiente que llega a tus manos. Algo con una comida que te trae alegrías. Un nuevo amor. Cuidado con los niños a tu lado. Compra de ropa para un evento especial. Algo con una vivienda que se concreta. Organiza tus pensamientos. Escuchas música.

Trabajo: Cambio en horario. Se activan los negocios. No permitas que otros se llenen de tu triunfo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Tranquilidad interior. Capacidad de oír, sentir y te pondrás de acuerdo. Nuevos caminos.

Parejas: Algo con una figura que te regalan. Hecho curioso con una agenda o número telefónico.

Solteros: Llevarás a cabo un proyecto que te dejará buenos ingresos. Asistes a una fiesta importante. Celebraciones y alegrías.

Mujer: Hijo adolescente que te apoya. Algo con un premio que te ganas. Cambio de look.

Hombre: Querrás un descanso para reponer tus energías. Tendrás mucho que informar a tu pareja.

Consejo: Aprovecha las oportunidades.

Piscis

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 462

Una mujer en la familia que te necesita. Te sentirás fuerte al saber de una noticia. Consolidas algo. Deja la tristeza. Sal adelante, nadie más que tú eres importante. Sabrás una gran verdad. Deja el desorden en tu casa. Éxito logros y triunfos. Personas conocidas que te buscan. No odies.

Trabajo: Algo con una computadora. Un hombre que te da una buena noticia. Cambios en tus decisiones.

Salud: Sin novedad.

Amor: Esa persona amada y apreciada se queda contigo. Necesitas meditar lo que sucede. Lo esperado llega.

Parejas: Lo que es tuyo llega. Hombre de poder te ayuda. Celebraciones. Reunión con una mujer de poder esotérico.

Solteros: La estrella brilla a tu lado. Tomas una decisión con una persona que está contigo haciendo un trabajo.

Mujer: Sorpresa de alguien querido. Hecho curioso con una almohada. Matrimonio. Nuevo empleo. Sale el sol para ti.

Hombre: Amiga que necesita de tu apoyo. Hazte una limpieza espiritual. Estarás en una reunión donde se habla de pura política..

Consejo: Mantén los pensamientos positivos.

