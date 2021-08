Dwyane Wade deja como ridículo el Milk Crate Challenge

El ex jugador de la NBA, Dwyane Wade hace payasos a la generación más joven para “Milk Crate Challenge” vía pública.

No has vivido si no has visto al menos un video del “Desafío de la caja de leche”. Sí, es la última moda que arrasa en la Vía Láctea, y la ex estrella de la NBA Dwyane Wade no lo es todo.

En caso de que se lo esté preguntando, la última moda consiste en intentar construir una pirámide de cajas de leche y luego tratar de caminar sobre ellas. Suena como un plan inteligente, ¿verdad? ¿DERECHA? Porque, ¿qué podría salir mal? ¿DERECHA? Wade recientemente se dirigió a Twitter para expresar su desaprobación por la loca tendencia.

That’s a fact 😆 https://t.co/Kor1NJfjoj — DWade (@DwyaneWade) August 24, 2021

Obviamente, Wade estuvo de acuerdo con su ex compañero de equipo del Miami Heat, Caron Butler, quien se burló de la generación actual por el “Desafío de la caja de leche”. Se han publicado cientos de videos sobre la última obsesión en línea, lo que llevó a TikTok a prohibirlos por motivos de seguridad.

Wade, de 39 años, disfruta de un buen desafío en las redes sociales, siempre que no sea peligroso. O estúpido (sí, lo dijimos). De hecho, participó en el muy popular “Ice Bucket Challenge” en 2014, ayudando a difundir la conciencia sobre la ELA. También se le ha visto copiando movimientos de baile virales y otras tendencias divertidas. ¿Pero en cuanto al “Desafío de la caja de leche?” Nah.

Aparte de Wade y Butler, otras personalidades deportivas también han sonado sobre el tema, incluido el presentador de ESPN Stephen A. Smith (a través de Jimmy Kimmel Live).

“¡Desafío a cualquiera, a cualquiera en la Tierra, a encontrar personas más tontas que estas personas! ¿Qué le pasa a esta gente? Primero, bebe la leche de las cajas para tener huesos fuertes, luego se cae de las cajas para romperlos “.