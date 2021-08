En Venezuela se registraron 125 feminicidios en los primeros 6 meses de 2021

En los primeros 6 meses de 2021 se registraron en Venezuela 125 feminicidios, de acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

El documento señaló que en el mismo período hubo otros 49 crímenes de mujeres venezolanas en el exterior.

Un total de 57 niños, 34 en Venezuela y 23 en el exterior, quedaron huérfanos por el feminicidio de sus madres.

Cepaz documentó que solo durante el mes de junio se cometieron 26 feminicidios, de los cuales 26,9% ocurrió en el estado Bolívar, 15,4% en Aragua, 5% en Carabobo y otro 5% en Distrito Capital.

46% de las víctimas tenían edades comprendidas entre 19 a 36 años. Se conoció también que 7% eran niñas, 11,5% adolescentes y 10,7% mujeres de 55 a 69 años.

En cuanto a los agresores, se determinó que 53,8% de ellos se dieron a la fuga después del crimen, 34,6% fue detenido posterior al hecho y 7,7% murió durante el suceso.

Respecto a la aparente motivación de los hechos, 23,1% de los femicinidios tuvo como aparente motivación una escena de celos o alegato de infidelidad íntima. 11,5% registra un ataque o agresión sexual; 7,7% venganza de organizaciones criminales; y en otro 7,7% de los casos las víctimas habían decidido separarse.

Cada 3 días hubo una acción feminicida contra una mujer venezolana en el exterior durante el mes de junio. En total se registraron 6 crímenes, de los cuales 66,7% ocurrieron en Colombia. 66,7% de las víctimas tenía edades comprendidas entre 19 a 54 años.

«Tenemos un Estado ausente, perdido en retórica que no ofrece garantías reales, no fortalece condiciones seguras para las mujeres, no tiene un sistema de atención efectivo y no se empeña con ahínco en prevenir, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres», advirtió Cepaz.

