España | ¿Qué santoral se celebra hoy, sábado 28 de agosto? Consulta todos los santos

Hoy sábado 28 de agosto, el santoral de la Iglesia Católica celebra a San Agustín de Hipona quien fundó la orden de los Agustinos Recoletos. Este es entonces el día en el que se celebra también el nombre de Agustín, como el del presentador Agustín Bravo (foto). Descubramos todo sobre el santoral del 28 de agosto y el resto de santos que también se celebran.

San Agustín nació en Tagaste en África en una familia adinerada. Su padre, Patricio, era pagano, pero su madre Mónica era una ferviente cristiana.

Hacia finales del año 370 se trasladó a Cartago para estudiar retórica. Encontró tal atractivo en el estudio que tuvo que obligarse a abandonarlo; pero el conocimiento que adquirió sólo le sirvió para alimentar su orgullo.

Los maniqueos, habiendo conocido su ansia de estudios, hicieron cosquillas en su vanidad y lo indujeron a abrazar su doctrina. Pero asqueado por su charla, los abandonó y se fue a Roma. De Roma fue a Milán para enseñar elocuencia.

Mónica entristecida por la partida de su hijo, se unió a él. Una noche, el joven se sintió triste en su espíritu y sintió una gran necesidad de derramar lágrimas. Se retiró al jardín, bajo el dosel de una higuera a la sombra, y dio rienda suelta a las lágrimas. Sintió su alma cubierta de pecados y se arrepintió. En cierto momento creyó escuchar un cántico en el jardín como de un niño que decía: ¡Toma y lee, toma y lee! Abrió el libro de las cartas de San Pablo y leyó: La paz no se encuentra en las condiciones y la borrachera, no en la dulzura y la deshonestidad … Esto fue suficiente para que, sacudido por la gracia divina, decidiera entregarse sin reservas al servicio de Dios.

Volviendo a África, a Hipona, se entregó a una vida ascética. Algún tiempo después fue consagrado sacerdote y luego obispo.

Entonces comenzó su gran actividad contra los herejes. En el año 400 escribió el De libre albedrío para refutar las doctrinas maniqueas. En 411 y 412 dirigió una epístola a los católicos sobre la unidad de la Iglesia contra los donatistas. Contra Pelagio escribió el tratado Sobre la naturaleza y la gracia en el que demuestra la necesidad de la gracia divina para sostener la voluntad debilitada por el pecado original. Luego, el pelagianismo fue finalmente condenado por el Papa Zósimo

En el año 430, cuando los vándalos invadieron África sitiaron a Hipona, Agustín exhaló su último suspiro: era el 28 de agosto.

También fue el fundador de los agustinos y la suya es una de las cuatro reglas fundamentales del estado religioso.

