Inspiración para liderar: Quienes informan activan equipos

INSPIRACIÓN PARA LIDERAR

LÍDERES QUE INFORMAN BIEN ACTIVAN EL PODER DE EQUIPOS COMPROMETIDOS.

Lectura: Juan 15:15.

Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.

Un colaborador desinformado no puede rendir lo que de él se espera. Cuando a las personas se les involucra dándoles la información pertinente para realizar bien su trabajo, éstas responderán con sentido de pertenencia y por consi­guiente estarán más comprometidas a cumplir con sus responsabilidades. Un colabo­rador no involucrado, es un colaborador no comprometido. La comunicación periódica en dos vías es imprescindible para lograr una mayor efectividad en la obtención de las metas y objetivos de la empresa. Cada integrante del equipo debe conocer cómo cada esfuerzo individual contribuye a la visión de su organización. Diariamente debe hacerse una revisión de aquellos aspectos relevantes que deben ser abordados y así generar un flujo constante de comunicación entre cada líder y su equipo de tra­bajo. El ejemplo nos lo da Jesús en este pasaje sobre el tipo de comunicación que debe existir entre las personas encargadas de llevar a cabo la misión que se les ha encomendado. Modelar una actitud positiva hacia sus colaboradores en la que ellos se sientan involucrados y apreciados puede hacer una gran diferencia en el ejercicio diario de sus funciones. Empleados comprometidos elaboran productos y servicios de mejor calidad que impactan positivamente a más clientes satisfechos y éstos a su vez generan el crecimiento de la empresa.

Para reflexionar: «Sin dirigentes sabios, la nación está en problemas; pero con bue­nos consejeros hay seguridad.» (Proverbios 11:14 RVA).

Antonio SanClemente. Bogotá, Colombia

