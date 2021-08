Kyle Kuzma hace una audaz promesa de ayudar a Bradley Beal

El nuevo jugador de los Washington Wizard, Kyle Kuzma hace una gran promesa para ayudar a elite Bradley Beal en la NBA.

Kyle Kuzma busca pasar página en su carrera en la NBA con una audaz promesa a Bradley Beal y al resto de los Washington Wizards.

Después de pasar cuatro temporadas con Los Angeles Lakers, el campeón de la NBA de 26 años fue adquirido en un gran acuerdo que lo envió a él, Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell a DC a cambio del regreso a casa de Russell Westbrook en Los Ángeles.

Con todos los ojos puestos en Kuzma para su temporada de debut en Washington, sabe que las expectativas son altas. Está más que listo para dar un paso al frente:

“Al llegar a esta organización, [el gerente general] Tommy [Sheppard] ha dicho que tienen grandes expectativas para mí. Quiero retener eso ”, dijo Kuzma (a través de NBC Sports).

Kyle Kuzma tuvo apenas una cuarta temporada regular, promediando 12.9 puntos por juego mientras iniciaba casi la mitad de los juegos de temporada regular para los Lakers. En medio del impulso de pretemporada de tipos como LeBron James, Kuzma no pudo capitalizar y simplemente tuvo un desempeño inferior, especialmente en los playoffs.

Al entrar en la temporada 21-22 de la NBA, el delantero recién adquirido de los Wizards cree que ha estado mejorando este verano y que está listo para un papel mucho más importante junto a Beal y el resto de su equipo:

“Esta temporada baja realmente he hecho un gran trabajo al martillar mi manejo de la pelota. Creo que el año pasado con los Lakers, hice un gran trabajo mostrando y siendo un pasador dispuesto, alguien que puede hacer que los muchachos se abran y que los muchachos tengan miradas abiertas ”, agregó Kuzma. “Para mí, agregar un mango y uno más consistente y más fuerte realmente me permitirá ser un tipo de jugador en la pelota. No solo ser un anotador y ser ese tipo de amenaza, sino ser una amenaza para que los muchachos se abran. Consigue golpes abiertos de Rui [Hachimura], haz que Brad parezca más fácil, ayuda a Spencer [Dinwiddie] a bajar cuesta abajo, consigue grandes globos de pick-and-roll de [Daniel] Gafford; todas esas cosas, va a ayudar “.