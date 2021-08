Le recordaron a Osmariel Villalobos el día que Diosa Canales la golpeo

La animadora venezolana Osmariel Villalobos, se ganó cientos de criticas después de que publicara varias stories en las que explica cuáles fueron los retoques a los que decidió someterse.

En primer lugar se colocó las pestañas, algo que según ella extrañaba mucho. Así mismo, la criolla se cambio su color de cabello y ahora luce una melena mucho más rubia.

Y aunque, las malas lenguas dicen que la criolla quiere dejar atrás el reciente episodio de violencia que tuvo con su ex pareja Germán Rosete y seguir hacia adelante. Muchos seguidores, la criticaron ya que tan solo unos días denunció en medio de lagrimas a su exnovio, y ahora todo parece que olvidó el asunto.

De hecho, hasta le recordaron su pelea con Diosa Canales de la cual no salió del todo airosa, pues la vedette le dejo marcas y rasguños en su cara y cuello.

Recordemos que fue en 2017 cuando la Diosa y Osmariel se agarraron a golpes en el baño de un gimnasio en la ciudad de Caracas.

De principio a fin: lo que hay detrás de la pelea entre Diosa y Osmariel

La vedette venezolana Diosa Canales le propinó una fuerte golpiza a Osmariel Villalobos la noche del viernes 16 de junio del año 2017, en un gimnasio de Caracas, que ameritó que la ex Miss fuese trasladada a una clínica capitalina donde permaneció en observación durante toda la madrugada de este sábado.

La periodista Carmela Longo publicó en Últimas Noticias que Villalobos fue tratada por una contusión en la cabeza. La tomografía no arrojó nada grave sin embargo, sufrió dislocación del pulgar de una de sus manos y trauma en las columnas cervical y vertebral que la obligará a utilizar un collarín.

Villalobos guardará reposo, por lo que estará fuera de Portada`s por un tiempo. Asimismo, la zuliana presentó arañazos en la cara y en el pecho y mordiscos en una de sus piernas.

De acuerdo a testigos del incidente, el mismo se produjo cuando ambas coincidieron en el baño del gimnasio. Tras un cruce de palabras, Canales se le abalanzó a la animadora y comenzó a golpearla, hasta que llegó la gente de seguridad del lugar a separarlas.

Durante la madrugada, un médico forense fue hasta el centro hospitalario a verificar los golpes y heridas que tiene Villalobos, así como personal de seguridad de Venevisión.

La versión de Osmariel

La animadora del programa matutino del canal de la Colina, explicó en una exclusiva a Caraota Digital, cómo fueron los acontecimientos. Según Villalobos, antes de la golpiza, Canales le habría vociferado frases de amenaza, y ante su indiferencia con respecto a esto, la vedette venezolana se enfureció y le propinó la golpiza.

«Ella pasó al baño, y cuando yo estaba guardando mis cosas, me dijo: ‘mañana (hoy sábado), te voy a destruir’», refirió Osmariel, quien reiteró su rechazo cualquier acto de violencia. En este sentido, la zuliana contó cómo la ira de Diosa se desató en el instante de la golpiza, y aseguró que «si ella hubiese tenido un cuchillo yo creo que me hubiese matado en el baño, sin dudarlo».

Asimismo, reveló que esta intentó desfigurarle el rostro, por lo que se cubrió esa parte del cuerpo, y ante esto, Diosa respondió con arañazos en el cuello. «Me mordió tres veces (…) fueron mordiscos como para arrancarme la carne«, dijo Osmariel, quien aseveró que llevará este caso hasta las últimas consecuencias legales.

Habló Diosa sobre la pelea

Diosa Canales señaló este sábado en el programa «Sábado en la noche», transmitido por Globovisión, que le pidió disculpas a Osmariel Villalobos «desde el corazón» tras el «complot» que armaron en su contra y la de su esposo en el canal de la colina.

En ese sentido, apuntó que Osmariel se le «vino encima» en el gimnasio: «No soy tan showsera, irme a una clínica a hacer un show. Yo me le acerqué y ella vino en contra de mí dos veces»

«Respondí como se defiende cualquier mujer. Nosotras solitas nos separamos, ella me pidió tregua. Nos soltamos porque ella me dijo ‘vamos hablar’. Ella se levantó y me volvió a agredir», contó Canales al tiempo que destacó que no tiene culpa que la moderadora «haya desatado su rabia».

«Hay que ser justos. Osmariel da la cara. Me diste demasiado duro, tú me agrediste. Ten los ovarios y di que atacaste. Cuando alguien tiene rabo de paja se asusta. Le pido perdón a Osmariel por lo que pasó, a pesar de que me atacó», sumó.

Cabe destacar que, Osmariel se encuentra peleando una batalla legal en contra de Germán Rosete tras denunciarlo por violencia domestica, sin embargo, hace poco la criolla mencionó que no se le está haciendo nada fácil ganar el proceso judicial al empresario, pues según ella, la influencias y el dinero del mexicano ha logrado comprar el silencio de algunos testigos y personas relacionadas al caso.

