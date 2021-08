Método co-wash, lavarse el cabello sin champú

Seguro que has escuchado a muchos profesionales del CGM la palabra co-wash o co-washing sin entender a qué se refieren. Simplemente es un método para lavar el cabello sin champú y es perfecto para hidratar los cabellos afros y rizados, aportandoles hidratación sin resecarlos.

Con la técnica del Co-Wash puedes limpiar el cabello, es perfecto para las melenas super rizadas con tendencia a la sequedad o aquellas personas con cabellos más bien secos que tengan que lavar frecuentemente debido a sus necesidades (deporte, trabajo, etc) No a todos les va bien hacer Co-Wash.

Hacer un lavado con Co-Wash es muy fácil, lo único que necesitas es un buen acondicionador que sea adecuado para realizar Co-Wash (en las etiquetas suele venir refejado) que se ajuste a las necesidades de tu cuero cabelludo. Hay muchos acondicionadores adecuados para el co-wash

Cómo lavarte el cabello Co-Wash adecuadamente

Es muy importante para que el lavado sea óptimo masajear muy bien el cuero cabelludo con la yema de los dedos durante varios minutos, ejerciendo la presión adecuada.

Con el cabello bien mojado aplica en Co-Wash y masajea tu cuero cabelludo, con las yemas presionado correctamente, y llegando así a cada rincón de tu cabello, repártelo muy bien con suficiente agua y masaje para que emulsión sea correcta y limpiemos adecuadamente el cuero cabelludo, el Co-Wash necesita más ayuda mecánica ya que sus tensiactivos son más suaves.

Puedes aprovechar y desenredar el cabello con los dedos de las manos en forma de rastrillo, aunque si quieres puedes utilizar un peine adecuado para cabellos rizados .

Para finalizar, aclara tu cabello con suficiente agua, masajeando bien el cuero cabelludo para eliminar todos los restos.

Como ves, lavar el cabello Co-Wash es muy fácil y al no usar el champú continuamente en tu cabello seco, notarás cómo estarán más hidratados tus rizos, definidos y suaves. Esta forma de limpiar más gentilmente es adecuada para cabellos secos.

Si te gusta y ves que tu cabello luce más bonito no dudes en incluirlo en tu rutina capilar alternándolo con lavados con champú (low-poo).Eso sí, no olvides clarificar (limpiar en profundidad el cabello) cuando lo necesites, muchas personas que lavan solo con Cowash pueden notar acumulación. Las veces que necesites lavar tu cabello, dependerá de la oleosidad del mismo, la frecuencia es exclusivamente decisión de tu cuero cabelludo. Así que lava cuando lo necesites no hay ningún problema¡

Si tu cabello es graso, es decir, tienes una oleosidad alta deberías de probar con otro método de lavado.

El mundo de los rizos

Por: Reporte Confidencial