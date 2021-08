El ex alcalde del Hatillo, David Smolansky, confirmó que no regresará al país para convertirse en «rehén» de Nicolás Maduro, como así lo han hecho otros dirigentes de oposición, quienes incluso, iniciaron campaña para los comicios del próximo 21 de noviembre.

En entrevista con la periodista Carla Angola, Smolansky recordó que lleva cuatro años en el exilio, tiene -todavía- dos órdenes de aprehensión, dos prohibiciones de salida, dos inhabilitaciones políticas y todos sus bienes enajenados y congelados.

“Este servidor no tiene planificado volver a Venezuela, no voy a volver al país para ser un rehén. He logrado seguir sirviéndole a Venezuela atendiendo la crisis de refugiados más grande que haya habido en este continente y la segunda más grande del mundo”, dijo Smolansky en entrevista con Carla Angola, reseñada por El Nacional.

“Sé que cada política que impulsamos, en esta oficina que creamos con el secretario Almagro hace tres años, beneficia a los venezolanos para que obtengan su documentación y con eso puedan trabajar y estudiar, acceder a la salud”, manifestó.

David Smolansky fue destituido de la alcaldía del municipio El Hatillo en 2017, y condenado a 15 meses de prisión por el TSJ, por permitir protestas de calle.

