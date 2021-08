Wilfredo Romero responde las preguntas de los fanáticos magallaneros (entrevista)

Wilfredo Romero el nuevo mánager de los Navegantes del Magallanes para la temporada 2021–2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) respondió algunas preguntas de algunos fanáticos magallaneros.

Le pedimos a los fanáticos magallaneros que nos enviaran sus preguntas para Wilfredo Romero el nuevo mánager de los Navegantes del Magallanes para la temporada 2021–2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y a continuación las mismas y las respuestas del timonel turco:

¿Va a usar la sabermetría (sabiendo lo complicado que es ese tema aquí, por la información) y como será usada?

No descarto usarla, si tenemos que usarla la usaremos, pero también quero dejar claro que cuenta mucho más el sentido y el sentir del juego, que está pasando, cómo has visto a los bateadores, que ha pasado en los juegos con los equipos, el instinto de juego vale mucho más que cualquier información.

¿Eres de los managers, que le da importancia a que tu abridor se lleve el juego ganado o no dudas que al empezar dar síntomas de descontrol y cansancio, echar mano al bullpen?

Magallanes va a ganar un campeonato y tiene que tener como prioridad al equipo, hay momentos, circunstancias, situaciones en que puedes dar confianza a un lanzador o a aun pelotero jugador de posición, de cuadro, a un bateador, el ambiente te va a decir si darle la confianza, vamos a tomar decisiones conforme a Magallanes a la necesidad del equipo, voy a tomar decisiones junto con mi cuerpo técnico para que el equipo sea el número uno (1), el mejor, habrá momentos no le daré el ganado al lanzador, prefiero que el equipo gane a que un lanzador gane y muchos jugadores maduros van a entender eso, otros no, ellos van a tener que ganarse la confianza y yo dársela.

¿Con qué jugadores estás contando?

Todos, algunos se han puesto en contacto conmigo, Henderson Álvarez, muchos de ellos van a estar dispuestos, algunos ya están jugando en Venezuela, Rondón (Jorge), Vizcaya (Anthony) van a tener un tiempo de descanso, pero aun así tienen el tiempo para reportarse, no me he comunicado con ellos, pero la mayoría están dispuestos a comenzar desde el principio, va a depender de la actividad que tuvieron donde estuvieron, es cuestión de acuerdo, de hablar, de cómo están, hasta ahorita la mayoría está disponible.

¿Cuál será tu cuerpo técnico?

Es prácticamente el mismo, voy a tener conversaciones con dos de ellos, algunos nombre que tengo para coach de banca, el coach de pitcheo va a ser Luis Carlos Rivera, el coach de bullpen José Villa, el coach de tercera Víctor Oramas, Félix Escalona el coach de primera y encargado de infield.

¿Cuál sería el plan para traer importados?

Hay dos nombres interesantes, están buscando un primera base y outfield de fuerza, un abridor no estaría de más.

¿Si vienen posibles cambios y que jugadores estarían buscando en el mercado?

Tengo dos nombres, son nombres interesantes para reforzar lo que se está buscando en el equipo.

¿Cuándo llegas?

Planeo llegar dos semanas antes o un poco antes de que comiencen las prácticas.

¿Cómo planea la rotación y quién será el cerrador?

Hay pitchers como Erick Leal, Gabriel García, Wilfredo Boscán, Henderson Álvarez (está casi al 100 por ciento), los abridores están, el staff de pitcheo está, Rondón, Vizcaya, son parte del cuerpo de pitcheo para tarde en los juegos, hay que ver los planes de los jóvenes que van a estar para definir un staff de pitcheo sólido.

¿Qué posibilidades hay de que pudiera traer a Masaru Nakamura para el Magallanes?

No se descarta, aunque él ya fue drafteado en México, no sé cuál es su plan, si va a jugar en México o se va a casa, un pitcher que haría un impacto en Magalllanes y en Venezulea por su forma de pitchar.

