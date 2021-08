▷ Venezolanos posicionan tendencia en Twitter para exigir segunda dosis de Sputnik-V #27Ago

La vacunación en #Vzla ha sido un show desde el inicio.

El régimen realizó negociación no transparente comprando vacunas a los amigos.

Se saltaron mecanismo Covax, no cumplieron con un plan priorizado y organizado.

Ahora no hay respuesta de segunda dosis #MiSegundaDosisPaCuándo pic.twitter.com/NlX9I62QDr

— Jacqueline Martinez (@JackieMarVelaz) August 26, 2021