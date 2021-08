Delincuentes obligan a sargento a grabar mensaje para su comandante en Sucre

1265186

Caracas.- Un sargento de la Guardia Nacional fue agredido por un grupo de delincuentes en el tramo carretero que une a los estados Monagas y Sucre. Además, el efectivo militar fue obligado a grabar un mensaje a su comandante, a quien identifica como García Lárez, para que «no entre más» hacia la zona donde, supuestamente, opera la banda delictiva y donde constantemente hay operativos militares.

En el vídeo que dura dos minutos con trece segundos, el oficial se identifica como sargento Luis Planche quien le pide a su capitán que «no se meta más con la población, esos muchachos (delincuentes) no se meten con usted, no se meten con nadie. (De) esos muchachos no llegan denuncias de que están maltratando, que se la pasan por allí robando (en el tramo carretero)».

«Yo le agradezco señor capitán que no se siga metiendo más con esos muchachos, por favor. A parte de eso, se lo suplico, no se siga metiendo tampoco para la población», continúa diciendo en el vídeo, en el que al final se escucha la voz de la persona que graba y quien deja ver un arma de fuego seguido del mensaje: «Búscanos a nosotros, el hampa».

El hombre no deja ver su rostro y dice mostrando además un arma de fuego larga: «No tienes por qué meterte con la población. No queremos que te estés metiendo con la población. Búscanos a nosotros, tú sabes a quiénes tienes que buscar».

El Pitazo consultó con fuentes de seguridad en los estados Sucre y Monagas sobre cuándo y dónde fue grabado el vídeo y conoció que fue en la población de Campearito, municipio Rivero del estado Sucre, límite con Monagas; el 24 de agosto. Se trata de una comunidad que colinda con Caripito, municipio Bolívar de Monagas.

En ese trayecto, explicaron las fuentes de seguridad, opera la banda delictiva de «el Curí», cuyas dimensiones pueden compararse con las de la banda de «el Koki», en el centro de el país. El grupo es señalado por los delitos de extorsión, asalto y homicidio.

El grupo delictivo también es señalado de atracar a los conductores que se desplazan desde Monagas hasta Sucre y atraviesan todo ese trayecto, especialmente, por una zona llamada Costilla de Vaca. La fuerza de la organización delictiva ha obligado a la Guardia Nacional a utilizar caravanas con convoyes para facilitar el acceso a las personas que se desplazan entre ambos estados.

Sobre la condición actual del guardia nacional, la fuente explicó que está golpeado y que recibe atención médica en el estado Sucre. Forma parte de la comisión que permanece en la alcabala de Campearito.

Redacción El PitazoOriente