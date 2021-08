Escritor Francisco Suniaga: Morel no quiere ganar, solo que Alfredo pierda

REPORTE CONFIDENCIAL – Desde la aplicación Whatsapp se distribuye un escrito de Francisco Suniaga que se titula «No a la indignidad», en sus letras el escritor hace muy fuertes comentarios en contra del ex gobernador Morel Rodriguez, a quien le dedica gran parte de su escrito:

En otra parte hace una fuerte afirmación:

A continuación el texto completo del autor de libros como «el pasajero de Truman» y » la otra isla»:

NO A LA INDIGNIDAD

La política se interpreta, según la ciencia que la estudia (Politología), en función a los intereses de sus actores. De acuerdo con esos intereses u objetivos, se toman las decisiones políticas. Esas decisiones serán racionales en la medida en que persigan alcanzar los propósitos que genuinamente se han planteado los actores políticos.

En las elecciones como las que tenemos en noviembre, el objetivo individual de cada candidato es ganarlas, vale decir, ser electo concejal, alcalde o gobernador.

Ahora bien, como la política es colectiva por definición, cada objetivo individual, para mantenerse dentro de la racionalidad política, debe estar coordinado con el objetivo del colectivo que aspira representar. Así, un político opositor tiene que tener como fin último derrotar a los candidatos de la dictadura.Por tanto, debe formar parte de sus intereses sumarse a las voluntades opositoras para competir contra el candidato de la dictadura. En Nueva Esparta, para coordinar las aspiraciones de los muchos aspirantes, se pretendió organizar unas elecciones primarias para la gobernación. Propuesta impulsada por Alfredo Díaz, quien, como gobernador, tenía la primera opción. Morel Rodríguez, sin embargo, se negó de manera abierta a medirse en primarias.Decisión que divide al colectivo opositor y resultaría en consecuencia contrario (irracional), no solo al propósito superior de derrotar a Maduro y su dictadura, sino también contrario a su propio interés individual, pues no puede ganar las elecciones dividiendo a su potencial masa de votantes.

A menos que su interés no sea ese, la decisión de Morel es claramente irracional. Pero como Morel no ha sido nunca irracional en política, habría que asumir entonces que él ciertamente no quiere que lo elijan gobernador, ese no es su objetivo. Lo que realmente pretendería es que no gane Alfredo Díaz. Por eso divide en lugar de procurar la unidad opositora que garantiza la victoria. Su candidatura quedaría explicada así como un esfuerzo coordinado con la dictadura para evitar el

triunfo del candidato opositor.

Igual razonamiento vale para cualquier otro candidato que lo acompañe, a nivel municipal, en tan indigno propósito.

Por tal motivo, invito a los margariteños a reflexionar en torno a esa auténtica canallada e invitarlos a votar por los candidatos que racional y honestamente buscan derrotar a esta dictadura y sus candidatos.

FRANCISCO SUNIAGA.