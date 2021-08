La planificación familiar en los jóvenes venezolanos

La planificación familiar en los jóvenes es un tema que a pesar de los tiempos modernos que se viven, continúa siendo un tabú, ya que no todos manejan la información de forma correcta.

Todos Ahora entrevistó a algunos ciudadanos y la mayoría de ellos manifestó desconocimiento sobre aspectos importantes para poder iniciar una vida sexual responsable.

Los entrevistados explicaron que desconocen lo que es una planificación familiar. Algunas chicas desconocen a dónde pueden acudir para iniciar con un método anticonceptivo. «No sé qué es la planificación. Tampoco sé a dónde acudir para cuidarme», dijo una joven de aproximadamente 16 años.

Algunos jóvenes desconocen la planificación

Esta adolescente que no quiso identificarse, estaba acompañada por su novio, joven que tampoco tenía el conocimiento del tema. Por otra parte, otros señalaron que no siempre tienen preservativos con ellos, ya que «el precio es muy caro y no se consiguen en los centros de salud públicos».

A pesar de esto, otros jóvenes expresaron con seguridad que conocen del tema y se cuidan con métodos, ya que la situación país no es la mejor para planificar una familia.

Bárbara González comentó que «considera que los métodos anticonceptivos son muy importante porque está muy joven para ser madre. Conseguí mi aparato en una jornada, tengo tres años cuidándome, el mismo tiempo que llevo con mi pareja».

Sinaí Rodríguez es otra joven que opinó que la planificación es familiar consiste en decidir cuál es el método que desea usar la persona si no quiere tener hijos. «Es importante para tener decisión para nuestro futuro. Todo debe ser con responsabilidad y usar los métodos anticonceptivos es la mejor opción para quienes no queremos tener una familia todavía».

Moisés Mendoza es un joven que prefiere planificarse para no tener que postergar sus planes por un embarazo. «Estoy de acuerdo con la planificación en pareja, porque la economía y el Gobierno no nos ayudan. No es factible. Si quiero mi familia, pero más adelante», señaló.

Caroní Filippi resaltó que en este momento no está preparada ni mental ni económicamente para tener una familia. «En Venezuela y en pandemia puede ser difícil conocer a las personas por la falta de interacción. No soy mucho de salir de la casa, pero creo que la planificación se hace con el novio o esposo dependiendo del caso», dijo.

Jóvenes en Nueva Esparta consideran que no es buena opción tener hijos en estos tiempos

Andreína Ramos es una madre joven que no tiene planes de tener otro hijo en estos tiempos de crisis. «Para evitar otro embarazado me estoy cuidando con el método del aparato. Tengo cinco años con este método y no gasto dinero en otros métodos. Los jóvenes deben aprovechar las jornadas para empezar a cuidarse. Piensen bien en tener un hijo porque la situación no es fácil», dijo la joven.

Asimismo, Marielbis Marcano resaltó que conoce la planificación planificar. «Los métodos anticonceptivos están muy costosos, no quiero una familia todavía por eso me cuido, me cuesta hasta $10 y me la inyecto mensualmente».

¿Qué dicen en Táchira?

Jorge Hernández contó a Todos Ahora cómo hay muchos factores que le dificultan a los jóvenes tener hijos actualmente. «Uno como joven debe cuidarse y tener la planificación familiar, algo desarrollado y planificado. Actualmente es difícil tener una familia por muchas circunstancias. Podemos disfrutar de las relaciones, pero cuidándonos», señaló el joven tachirense.

De igual forma opinó Brayan Pallares, un joven del Táchira que aspira ser diseñador gráfico y luego llegar a planificar una familia con su pareja. «Actualmente no quiero una familia por la situación del país. En un futuro sí, como en cinco años con mi pareja y tener un hogar. Quiero seguir estudiando, ser diseñador gráfico».