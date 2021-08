Todo por el pasaporte: se pinta cabello con griffin para no perder cita

1264691

Caracas.- Sacar el pasaporte se ha convertido en todo un reto para los venezolanos, desde lograr obtener la cita hasta la entrega del mismo. Las personas continuamente expresan sus quejas, cuentan sus experiencias e incluso dan consejos a quienes también están en el proceso. Un joven se hizo tendencia en Twitter desde el pasado 25 de agosto por hacer un hilo de su anécdota en la cita para tomarse la fotografía del pasaporte, pues se tuvo que pintar el cabello en la misma oficina del Saime.

El usuario @EsArkaiko, quien dice en su biografía ser cantante y compositor, relató que había madrugado haciendo la cola en la sede del Super Líder, en Los Teques, para la cita del pasaporte, en la que te toman la fotografía, firma y huella del documento de identidad, pero cuando solo tenía dos personas por delante le dijeron que no podía tomarme la foto con el cabello pintado. El joven tenía la parte superior de su cabello de color amarillo y lo demás negro.

En su afán de no perder esta importante cita, el joven pensó en raparse el pelo, pero unas señoras que también se encontraban haciendo el mismo trámite le dijeron que podía comprar un griffin, producto líquido que viene de color negro y su función es pulir los zapatos, y que ellas misma lo ayudaban. Y así fue, lo compró y las señoras procedieron a pintarle el cabello. En el video publicado le dicen: «Después solo te lo lavas y listo».

Yo les dije que podía rasparme el cabello si querían pero no perdería la cita 😂 y unas señoras me dijeron “no vale ve al súpermercado que hay aquí mismo y compra griffin, yo misma te ayudo”

Y así fue como gracias a su ingenio pude tomarme la foto del pasaporte 😂😂 pic.twitter.com/UVo3xsUErX — Arkaiko (@EsArkaiko) August 25, 2021

Luego de ese procedimiento al músico le quedó el cabello totalmente negro. «Así fue como gracias a su ingenio (el de las señoras) pude tomarme la foto del pasaporte. Moraleja: Aún queda gente Chévere en este país, gracias», culmina su tuit el venezolano.

Tras este relato a las personas que lo lo leyeron en Twitter le surgieron preguntas al respecto, como ¿por qué si la fotografía del pasaporte venezolano es en blanco y negro no podía tener el cabello pintado?, a lo que él respondió: «Preguntas sin respuestas jajajaja». Otros preguntaron ¿si en el caso de que fuera una mujer con el cabello pintado pasaría lo mismo? A lo que él dijo que con las mujeres no había problema y que no sabía la razón por la que no podía tomarse la foto con el cabello pintado.

Otros usuarios contaron sus anécdotas, @Robtoremember expresó que cuando él se sacó su pasaporte no le dijeron nada e incluso aparece en la foto con túneles en la orejas. Por su parte, @adixieruz indicó que a ella la mandaron a meterse el cabello detrás de las orejas.

«A mí me pasó fue con la camisa, cuando iba llegando a la entrada me dijeron que no podía entrar como camisa chemise que tenía que ser con camisa de vestir y me tuve que poner la camisa de mi hermano que me quedaba súper grande y bueno así entre. Y bueno cosas de venezolanos», contó @medicencorii.

Alondra CubillánGran Caracas