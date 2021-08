Deja al mundo claro sobre su cambio y rumores de equipo

El jugador de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard terminó de aclarar los puntos ocultos sobre su intercambio de equipo en la NBA.

Una y otra vez, la estrella de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, reiteró este verano que planea quedarse, a pesar de los rumores de intercambio que rodean su futuro con el equipo. En su último álbum, Dame habló sobre su lealtad a los Blazers.

Luego, en un reciente Instagram Live, respondió la pregunta nuevamente. Sin embargo, lo que dijo al final fue interesante, por decir lo menos:

“No me voy de PDX, al menos no ahora mismo”, dice Lillard.

Damian Lillard on leaving PDX:

“I’m not leaving PDX not right now at least,” Says Lillard. #RipCity #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/aRwnuaR1hQ

