España | GP de Bélgica 2021, en directo: se reanuda la carrera de Fórmula 1 tras la lluvia, en vivo

Al igual que sucediera en la última carrera, Carlos Sainz y Fernando Alonso deberán remontar en el Gran Premio de Bélgica. Carlos Sainz, que salió decimoquinto en Hungría y terminó tercero en el podio, afrontará la carrera en Spa en la undécima posición. Fernando Alonso lo hará desde la decimosegunda. Desde la pole saldrá Max Verstappen por delante de un George Russell que fue la sorpresa en la sesión de clasificación y de Lewis Hamilton, con el que se está jugando el Mundial de Fórmula 1.

Minuto a minuto del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

18:14 – ¡Empieza la carrera!

Salen los pilotos tras el safety car y el cronómetro empieza a descontar minutos. Una hora por delante.

18:14 – La posición de Carlos Sainz y de Fernando Alonso

Con Sergio Pérez condenado a salir desde el pit lane, Carlos Sainz será décimo cuando salga y Fernando Alonso undécimo.

18:07 – ¡A las 18:17 se reanuda la carrera!

Locura en la grada. La afición enloquece y los pilotos corren hacia sus coches. A las 18:17 horas se reanuda la carrera.

18:00 – No habrán noticias hasta las 18:00 horas

¡Parece una broma! Dirección de carrera sigue retrasando su decisión de cinco en cinco minutos.

17:55 – No habrán noticias hasta las 18:00 horas

Dirección de carrera sigue aplazando su actualización meteorológica.

17:50 – Carlos Sainz saluda a los aficionados

En Ferrari, Carlos Sainz y compañía han querido agradecer al público la paciencia que están mostrando. Bonito detalle.

17:48 – Los comisarios juegan a la petanca

Los comisarios matan el aburrimiento jugando a la petanca. Sin duda, una de las imágenes del Gran Premio.

Puro espectáculo en el Gran Premio de Bélgica de PETANCA Increíbles comentarios de nuestros expertos @tonicuque, @PedrodelaRosa1 y @alobatof1 #BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/Xp7NSaml9y — DAZN España (@DAZN_ES) August 29, 2021

17:45 – La noticia es que no hay noticia

Cuando todos esperaban noticias a las 17:45, la FIA comunica que no se pronunciará hasta dentro de 10 minutos.

17:42 – Llueve menos en Bélgica

Llueve menos en Spa. Cada vez irá mejorando la pista pero habrá menos luz en el circuito.

17:32 – Se esperan noticias para las 17:45

Se ha parado el reloj para que pueda celebrarse una carrera de una hora. Sobre cuándo podrá iniciarse ésta se esperan noticias a las 17:45.

17:28 – Las condiciones mejoran

El safety car confirma que las condiciones han mejorado. Sin embargo los pilotos que saldrían por detrás de Max Verstappen tendrían muy poca visibilidad.

17:21 – El frío congela a Mercedes

En Mercedes han dicho a Massi que tienen frío. Van a meterse dentro del garaje porque se sigue buscando un hueco pero no se espera que pase nada en los próximos 10 minutos.

17:15 – Para repartirse todos los puntos se tendrían que dar 30 vueltas

Tras haberse reducido el número de vueltas del Gran Premio de Bélgica, ahora deberían darse 30 vueltas para que se repartan todos los puntos. De darse menos se repartirán la mitad.

17:05 – El reloj se ha parado por fuerza mayor a las 17:00 horas

La carrera se podría ir más allá de las 18:00 horas. Los equipos no entienden nada.

17:00 – Una hora para que termine el Gran Premio de Bélgica

Empiece o no, el Gran Premio de Bélgica finalizará a las 18:00 horas.

16:52 – Mensaje de Carlos Sainz desde el garaje

16:47 – Los puntos podrían repartirse así

Dar una vueltas tras el safety car para poder repartir la mitad de los puntos es otra de las opciones que se están barajando.

16:38 – El Gran Premio de Bélgica tendrá 39 vueltas

La FIA confirma a McLaren que el Gran Premio de Bélgica tendrá 39 vueltas.

16:30 – Así será el reparto de puntos

Si se corren al menos dos vueltas se repartirán la mitad de los puntos. Sólo se repartirán la totalidad si se corre el 75 por ciento de la carrera.

16:24 – Ferrari cree que es cuestión de tiempo

Para Mattia Binotto es cuestión de tiempo que se corra. Podría ser en diez minutos o en una hora.

16:18 – ¡Sergio Pérez podrá correr!

Sergio Pérez podrá participar en el Gran Premio de Bélgica. Saldrá desde el pit lane si Red Bull logra reparar su coche.

16:17 – La carrera terminará a las 18:00 horas

El Gran Premio de Bélgica podrá celebrarse hasta las 18:00 horas.

16:16 – Esteban Ocon confirma la falta de visibilidad

Esteban Ocon asegura que con las condiciones actuales es imposible correr. Aún así confía en que se celebre el Gran Premio de Bélgica.

16:08 – Red Bull confirma que los comisarios estudian si Sergio Pérez podrá participar

En Red Bull quieren que se celebre el Gran Premio de Bélgica pueda o no salir Sergio Pérez. Los comisarios siguen decidiendo si podrá participar.

16:08 – Mercedes cree que las condiciones no van a mejorar

En Mercedes creen que las condiciones no van a mejorar en los próximos 30 ó 45 minutos. Aseguran que Hamilton no podía ver al coche que llevaba delante y consideran que Sergio Pérez sí que puede salir desde el pit lane o desde la zona trasera de la parrilla.

16:03 – El coche de seguridad sale a la pista

Mientras que equipos como Alpine no descartan que la carrera pueda ser aplazada hasta mañana, el coche de seguridad sale a la pista para ver si las condiciones han mejorado.

15:56 – Los equipos confían en poder correr

Se esperan 30 minutos más o 45 de lluvia intensa. Los equipos esperan poder correr tan pronto como las condiciones se mejores. Y que al menos puedan dar la mitad de vueltas para que se otorguen la mitad de los puntos.

15:46 – La participación de Sergio Pérez está en el aire

Red Bull quiere que Sergio Pérez tome la salida en el Gran Premio de Bélgica. Michael Masi se ha negado porque ha recibido ayudas para llegar en boxes. Sin embargo lo ha hecho cuando la carrera no había comenzada. Consultará con los comisarios si el mexicano puede o no participar.

15:36 – La luz solar se convierte en un problema

La carrera no podrá demorarse mucho ya que cada vez habrá menos luz en el circuito.

15:31 – ¡Bandera roja!

Los mensajes de los pilotos no han sido favorables. La carrera tomará salida hasta que las condiciones mejoren.

15:29 – Los pilotos darán una segunda vuelta de formación

Los pilotos siguen rodando a la espera de que dirección de carrera dé luz verde a la salida.

15:25 – ¡Arranca la vuelta de formación!

El Gran Premio de Bélgica está a punto de comenzar. Los pilotos ya están dando la vuelta de formación. Tendrán que tener mucho cuidado en la salida.

15:20 – Sergio Pérez podría tomar la salida en el Gran Premio de Bélgica

Red Bull ha ganado 25 minutos y trabaja a contrarreloj para reparar el coche de Sergio Pérez y que pueda tomar la salida en el Gran Premio de Bélgica.

15:14 – Silbidos en la grada tras el nuevo aplazamiento de la carrera

La carrera ha vuelto a ser retrasada a las 15:25 horas. El público se impacienta.

15:09 – Dirección de carrera sigue esperando que llueva con menos intensidad

La salida ha sido retrasada nuevamente. Ahora tendrá lugar a las 15:20 horas.

15:05 – Se retrasa nuevamente la salida

Anuncia ahora dirección de carrera que la vuelta de formación tendrá lugar a las 15:15 horas.

15:01 – La carrera se iniciará a las 15:10

Los pilotos dispondrán de 10 minutos para salir en una pista menos mojada.

15:00 – Se retrasa la salida

Con los motores en marcha, un mensaje de dirección de carrera señala que la salida ha sido retrasada.

14:55 – Todos los pilotos saldrán con neumáticos de lluvia extrema

Faltan 5 minutos para el inicio del Gran Premio de Bélgica.

14:53 – La probabilidad de lluvia es del 100%

Llueve en el Gran Premio de Bélgica lo que hace muy probable que salga el safety car durante la carrera.

14:47 – Así ha sido el accidente de Sergio Pérez

Sergio Pérez no tomará la salida tras haberse ido contra el muro.

¡¿Pero qué le ha pasado a Checo Pérez?! 😮😮😮 Acaba contra el muro cuando estaba haciendo una vuelta de reconocimiento. ¡Menuda situación a 30 minutos de que comience la carrera!#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/bOlSfw0uuj — DAZN España (@DAZN_ES) August 29, 2021

14:46 – Fernando Alonso y sus opciones de cara al Gran Premio de Bélgica

“Si llueve mañana, creo que será difícil. Si está seco, igual tenemos alguna posibilidad de remontar algo, pero bueno, hay intentar llegar a los puntos. Salgo catorce, faltan solamente cuatro posiciones, a ver si logramos conseguir algo”, decía Fernando Alonso respecto a sus opciones de cara a la carrera. Finalmente saldrá decimosegundo, undécimo virtualmente si se tienen en cuenta que no tomará parte de la salida Sergio Pérez.

14:42 – Fernando Alonso prefiere una carrera en seco

Según dijo Fernando Alonso tras la sesión de clasificación, correr en seco es más favorable para Alpine: “Creo que en seco vamos bastante mejor. Suele pasar, un fin de semana que vamos bien en seco, es el primer fin de semana que llueve en todo el año, pero es lo mismo para todos y no hemos sido suficientemente rápidos”.

14:36 – La lluvia podría no ser una aliada para Carlos Sainz

Carlos Sainz manifestaba tras la sesión de clasificación: “Ahora mismo no vamos rápido en lluvia, normalmente, te diría que en lluvia mejor pero, sinceramente, hoy las sensaciones con el coche no eran buenas. No te creas que entendemos por qué, si lo entendiésemos y tuviéramos una solución para mañana, pues lo intentaríamos, pero sinceramente, no vamos muy bien”.

14:29 – ¡Accidente de Sergio Pérez!

Salida accidentada de Sergio Pérez a pista que se ha ido contra el muro. No podrá tomar la salida en el Gran Premio de Bélgica el piloto de Red Bull.

14:27 – ¡Fernando Alonso gana un puesto!

Fernando Alonso saldrá decimosegundo por detrás de Carlos Sainz. Bottas ha sido sancionado y saldrá decimotercero por detrás del asturiano.

14:25 – Llueve moderadamente en Spa

Si bien no se espera tanta lluvia como ayer, la visibilidad es muy reducida, por lo que es una incógnita si los pilotos saldrán o no tras el safety car.

14:22 – Courtois se ha desplazado a Bélgica a animar a Carlos Sainz

Courtois ha querido aprovechar que el Real Madrid jugó el sábado para desplazarse este domingo a su país para ver el Gran Premio de Bélgica. El guardameta animará a Ferrari y en especial a Carlos Sainz, con el que ha fraguado una gran amistad.

🙌 @thibautcourtois es todo un EXPERTO de la #F1 🙌@Noemidemiguel ha charlado un rato con él para analizar qué puede ocurrir en Spa#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/jJA4hawdF0 — DAZN España (@DAZN_ES) August 29, 2021

14:18 – La igualada lucha entre Ferrari y McLaren

Ferrari logró alcanzar a McLaren en Hungría y ambas escuderías lucharán por el tercer puesto en el Mundial de Constructores durante el segundo tramo de la temporada.

14:13 – La lucha entre Hamilton y Verstappen

Lewis Hamilton ha remontado a Verstappen en las dos últimas carreras para volver a situarse como líder del Mundial. Así ha sido la lucha entre ambos carrera por carrera.

The twists and turns of the title fight so far…#F1 pic.twitter.com/FOyLdU91eO — Formula 1 (@F1) August 22, 2021

14:06 – Así llega el Mundial de Constructores a Bélgica

Mercedes aventaja en 12 puntos a Red Bull, y Ferrari y McLaren llegan empatados a 163 puntos en la tercera posición. Alpine ha ascendido a la quinta posición gracias a la victoria de Esteban Ocon en Hungría.

2020 vs. 2021 Constructors battle 👀 Which team has impressed you the most in our very exciting 2021 season? 🤩#F1 pic.twitter.com/vVPZ8G8fMd — Formula 1 (@F1) August 15, 2021

14:00 – Así llega la lucha por el Mundial a Bélgica

Lewis Hamilton afronta el Gran Premio de Bélgica con 8 puntos de ventaja sobre Max Verstappen. Carlos Sainz con 3 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Charles Leclerc.

The state of play after 1️⃣1️⃣ races, then and now… Who’s impressed you the most?#F1 pic.twitter.com/eBPHAMU0Bl — Formula 1 (@F1) August 14, 2021

Previa del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Max Verstappen, que llega al Gran Premio de Bélgica con 8 puntos de desventaja respecto a Lewis Hamilton en la lucha por el Mundial, partirá desde la pole en Spa. El británico, por su parte, afrontará la carrera desde la tercera posición tras George Russell.

Al igual que Verstappen, su equipo, Red Bull, buscará recortar la desventaja de 12 puntos que tiene sobre Mercedes en la lucha por el Mundial de Constructores. Sergio Pérez afrontará el Gran Premio de Bélgica desde la séptima posición y Valtteri Bottas saldrá decimosegundo, lo que le invita a ser optimista al respecto.

Con el objetivo de ser tercero en el Mundial de Constructores, Ferrari buscará minimizar pérdidas en Spa con McLaren. Y es que tanto Leclerc como Carlos Sainz no fueron capaces de alcanzar la Q3 en la sesión de clasificación. Leclerc afrontará el Gran Premio de Bélgica desde la novena posición y Carlos Sainz saldrá desde la undécima.

Justo por detrás del madrileño, en la zona limpia, partirá decimotercero Fernando Alonso. El asturiano tampoco logró colarse en la Q3 y saldrá tras Bottas en busca de la remontada en Spa.

¿Dónde ver el Gran Premio de Bélgica por TV?

El Gran Premio de Bélgica 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO desde una hora antes del inicio de la carrera.