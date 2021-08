España | última hora del fichaje de Mbappé por el Real Madrid

10.23. El PSG ha compartido en sus redes sociales el cartel del partido de esta noche ante el Stade de Reims. En la imagen aparecen Marquinhos y Messi, que debutará esta noche con el equipo de Pochettino, pero ni rastro de Mbappé, que podría entrar en la convocatoria que aún no se ha hecho oficial.

10.02. No sólo de Mbappé vive el mercado de fichajes. Otro de los nombres que más ha sonado para salir de su club es el delantero Vlahovic, que estuvo en la órbita del Atlético de Madrid entre otros, pero que finalmente se queda en la Fiorentina: «Este verano he recibido grandes propuestas, muy grandes también para el club, pero nunca presioné para irme. Quería quedarme y me quedo, sí», confirmó el delantero.

9.47. «Mbappé siente que le retienen contra su voluntad». Con esas palabras define Sky Sports el estado de ánimo del futbolista francés, que podría ser convocado para el partido de esta noche ante el Stade de Reims. Mbappé guarda silencio mientras se intensifican las negociaciones entre el PSG y el Real Madrid para su fichaje, que debería cerrarse en las próximas horas.

9.04. El PSG todavía no ha hecho oficial la lista de convocados por Pochettino para el partido de esta noche ante el Stade de Reims (20.45 horas), aunque todo hace indicar que Mbappé podría estar entre los convocados, al igual que Messi, que podría hacer su debut con la camiseta del conjunto parisino.

8:45 horas. ¡Muy buenos días y bienvenidos al directo del mercado de fichajes! Faltan menos de 72 horas para que suene la campana del mercado de fichajes y la operación Mbappé está más caliente que nunca. El Real Madrid, tal como adelantó OKDIARIO, ha dado un ultimátum al PSG y su oferta de 170 millones fijos más otros 10 por objetivos expira mañana lunes a la una de la tarde. De momento, el club parisino no ha contestado a la propuesta de Florentino Pérez y, mientras tanto, Pochettino podría convocar hoy a Mbappé para jugar ante el Reims.