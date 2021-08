Los Lakers podrían firmar a Rajon Rondo

El equipo de los Angeles Lakers favoritos en fichar a Rajon Rondo tras la compra de los Memphis Grizzlies en la NBA.

El ex Laker de Los Ángeles, Rajon Rondo, se pondrá el morado y el oro una vez más. Después de ser comprado por los Memphis Grizzlies, el informante de la NBA de ESPN, Adrian Wojarowksi, informa que los Lakers son el equipo con más probabilidades de fichar al veterano de 15 años.

Aquí el dato:

Rondo eliminará las exenciones el lunes y probablemente será firmado para ocupar el puesto final disponible en la lista con los Lakers, dijeron las fuentes a ESPN.

Rondo will clear waivers on Monday and will likely be signed to fill the final available roster spot with the Lakers, sources tell ESPN. https://t.co/fLABLEls3Q

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 28, 2021