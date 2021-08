Venezolana en La Voz Argentina dejó sin palabras al jurado

1264123

Caracas.- La venezolana Steffania Úttaro, participante del concurso de talentos La Voz Argentina, dejó sin palabras al jurado al interpretar el tema What a Wonderful World.

La cantante Lali Espósito, quien figura como jurado en el programa, confesó que la cantante venezolana, que integra el team Montaner, le “cerró la boca” con su impresionante presentación durante el programa, reseñó el diario La Nación.

«Te voy a ser muy franca. Mirá, capaz me estoy automatando con esto, pero cuando viniste a cantar pensé: ‘Ay, para mí hoy se va ella’ (…) Me acabas de cerrar la boca pero a unos niveles… Te lo digo de corazón, me sorprendiste y pienso que mereces quedarte, punto final», expresó Espósito.

Las críticas que se llevó la venezolano fueron positivas. Soledad Pastorutti resaltó el gran nivel de su trabajo; y mencionó la difícil decisión que tendría quetomar Ricardo Montaner para definir qué integrantes de su equipo pasarían a las semifinales.

En los octavos de finales, Montaner tuvo que elegir en la segunda ronda de playoffs a dos de los cuatro integrantes que quedaban de su equipo. En la primera, había salvado a Jacinta Sandoval, Ezequiel Pedraza y al dueto cordobés, conformado por Denis y Axel Ortiz.

«Les tengo mucho cariño a todos. Decidí concentrarme en la presentación de hoy, no pensar en la carrera que traen dentro del certamen (…) Quien sigue en el equipo a partir de este momento es Steffania”, expresó Montaner.

Daniela Carrasco