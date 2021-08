Arkaiko, el joven que se tiñó el pelo con Griffin por un pasaporte

1265414

Caracas.- Arkaiko, el nombre artístico de Juan, llegó a las 5:00 am a la oficina del Saime ubicada en el Super Líder de la carretera Panamericana, y cuando ya eran más o menos las 10:00 am e iba a ser su turno, un trabajador de este ente, que chequea si los requisitos solicitados están en orden, salió y le dijo: «¿Tu con ese pelo qué vas a hacer? tú no te puedes tomar la foto para el pasaporte con ese -color de- pelo, esas son leyes viejas».

Al preguntarle cuánto tiempo lleva en el proceso de renovar el pasaporte, Juan Ramos, un músico de 26 años que reside en los altos mirandinos, asegura a El Pitazo que ha tenido suerte, pues hizo el proceso de pago, pidió la cita y a la semana le llegó el correo donde le informaban que podía acudir a la oficina del Saime el 25 de agosto. Sin embargo, su cita no transcurrió como el de la mayoría, y fue por ello que se hizo viral en las redes: un funcionario del Saime le Tuvo una cita para tramitar su documento de identidad diferente y que se hizo viral en redes, debido al color de cabello que tenía.

Entre risas dijo que, en su búsqueda por resolver cómo cambiarse el color de pelo, hasta ese momento teñido de amarillo, dos señoras con las que el joven había hecho la cola desde la madrugada le dijeron que fuera al supermercado, comprara un griffin de color y ellas se lo pintaban. Y fue lo que hizo para hacer el trámite. «La vida me ha enseñado que nada ganamos nosotros preocupándonos por cosas sobre las que no tenemos poder, sino más bien tratar de llevarlas y de solventarlas», expresó.

Compartió que está haciendo el proceso de sacar su pasaporte porque tiene planes de viajar al extranjero, continuar trabajando en la industria musical, encontrar un campo laboral más abierto, en comparación con el que actualmente le brinda el país, con la meta de seguir en crecimiento personal.

Arkaiko publicó su experiencia en Twitter y el tuit llegó a muchos, no solo seguidores, y esto lo ayudó a poder promocionar su trabajo como músico, pues en la misma red los invitó a visitar su perfil y a escuchar su más reciente canción «Casualidad». Hasta la fecha, el viral tuit llevaba 7.000 me gusta y 3.000 retuits.

El cáncer lo regresó a la música

Juan compartió con El Pitazo que durante varios años dejó de lado la música, algo que le apasionaba desde pequeño, pero en 2017, cuando le diagnosticaron cáncer en el sistema nervioso, se cuestionó y se dio cuenta de que no estaba haciendo lo que le gustaba hacer, por lo que se metió de lleno en la música, y durante su proceso de la enfermedad compuso y sacó la canción Pensando en ti.

«Cuando uno pasa una situación tan delicada, en la que sabes que puedes estar o no estar, tú dices ¿qué estoy haciendo en mi vida? Si me muero mañana ¿qué pasa? ¿Qué estuve haciendo? Y me di cuenta que no estaba haciendo nada de lo que me gustaba (…) Yo siento que ese cáncer a mi se me desarrolló justamente por la rabia y frustración de no hacer lo que yo quería hacer», relató.

Desde ese momento no dejó de hacer música, pues luego de ser sobreviviente del cáncer compuso y sacó una canción que se llama Mírala. Luego en el 2020 sacó Ella baila. El también compositor explicó que el nombre «Arkaiko» viene de lo que significa la palabra y que con su música él quiere fusionar el contenido de las letras de épocas anteriores, «que tenga un sentido, una letra, una historia», dentro del reggaetón.

«Fue una experiencia muy difícil, me nutrió mucho. La felicidad la ofrece estar con las personas que realmente quieres y te quieren, hacer lo que realmente te gusta; el dinero es algo que haciendo lo que te gusta tarde o temprano llega a ti, a través de tu esfuerzo y de tu trabajo», agregó.

Alondra CubillánVista_2